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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Canlı anlatım

Canlı anlatım: 2. Barcelona testleri 2. gün

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Bu Canlı Anlatım Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Alt-etkinlik Perşembe
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
14 gün
Seans Tarih
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 İçerik
FP1
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
04:30
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
08:30
16:00
FP3
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
06:30
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
09:30
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
08:40
16:10
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