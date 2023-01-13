Canal+, Prost'un hayatını belgeselleştiriyor
Fransa'nın önde gelen kanallarından Canal+, Alain Prost'un hayatını, kariyerini ve Ayrton Senna ile ilişkisini anlatan bir belgesel çekiyor.
Düzenlenen bir basın toplantısında gelecek planlarını duyuran Canal+, Fransa motor sporları tarihinin en başarılı isimlerinden dört kez dünya şampiyonu Prost'a odaklanacak bir belgeselin çekimlerine başlandığını açıkladı.
Her biri 45 dakikalık dört bölümden oluşacak olan belgesel, bu yılın sonlarında yayınlanacak.
L'Equipe'e konuşan Canal+ belgesel direktörü Christine Cauquelin, "Ulusal bir kahraman, çekilecek bir belgeseli hak ediyor."
"Tüm platformlar tarafından ciddi şekilde arzulanan Alain Prost, belgeseli bizimle çekmeye karar verdi."
"Kendisi için bu belgesel, spora nasıl girdiğini, [1986'da kanserden ölen] kardeşiyle ilişkisini, çılgın geçen sezonları, şampiyonluklarını ve hepsinden önemlisi Prost-Senna düellosunu anlatması için bir fırsat olacak."
"Profesör, Brezilyalı pilotla ilişkisinin 'Senna' belgeselindeki aktarımını pek hoş karşılamamıştı." dedi.
Son yıllarda Formula 1 ile ilgili film ve dizilerin sayısında bir artış yaşandı; bu eğilimin Netflix serisi Formula 1: Drive to Survive'ın başarısından kaynaklandığı söylenebilir.
Bu konuda en büyük adımları atan isim Lewis Hamilton, kendisi bir süredir yapımcıları arasında Brad Pitt'in de yer alacağı F1 temalı bir film üzerinde çalışmakta. Apple TV+ da Hamilton'a odaklanacak bir dizinin yayın haklarını aldı.
Bunun yanı sıra yedi kez dünya şampiyonu gelecekteki projeleri için Dawn Apollo Films adında kendi film ve TV şirketini kurdu.
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