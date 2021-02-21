Canal Plus, Grosjean'ın kazasına açıklık getiren yeni bir belgesel yayınladı

Eski Haas pilotu, artık herkesçe bilinen, Sakhir GP’sinin ilk turundaki alevli kazasından sadece elinde küçük yanıklarla kurtuldu. Bu, kazanın boyutu ve Fransız pilotun hurdaya dönen araçtan kendisini çıkarmasının düşük olasılığı göz önüne alındığında, sıra dışı ve açıklanamaz bir sonuç.

Canal Plus, Sport Reporter programında yayınladığı 30 dakikalık belgeselde kazayı tekrardan ele aldı ve araç içi görüntülerini kullanarak bu talihsizlik zincirini bir araya getirdi. Aynı zamanda bu görüntülerin üstüne Grosjean’ın bariyerlere çarptığında oluşan darbenin etkisini ve yaşam hücresine yaptığı etkiyi gösteren bir animasyon ekledi.

Bu kısa filmde Grosjean, kaza sırasında aklından geçenleri seyircilere açıyor ve bir noktada alevlerin arasından kendisini çıkarmaktan vazgeçtiğini anlatıyor. Grosjean’ın karısı Marion ise, evde televizyonda yarışı canlı bir şekilde izlerken yaşadığı duyguları ve aklına gelen düşünceleri aktarıyor.

Filmde aynı zamanda, sürücülerinden haber bekleyen Haas ekip üyelerinin yaşadığı zorluk da gözler önüne seriliyor.

Grosjean’ın yarış mühendisi Ayao Komatsu, o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Yarışın ilk başlangıcında her iki sürücümüzün de araç içi görüntülerini takip ediyordum.”

“Başta bunun Romain olmadığını düşündüm fakat GPS’e baktığımda ‘GRO durdu’ yazısını gördüm.”

Haas mühendisi Dominic Haines de, takım Grosjean’ın hem alevlerden sağ çıktığını hem de kazayı ufak yanıklarla atlattığını öğrenene kadar geçen çileli dakikalardan bahsetti.

Haines, “Yarışın ilk turunda baktığımız temel şeylerden biri, araçtan gelen verinin doğru olup olmadığı.”

“Dolayısıyla aktarılan telemetri verisine çok odaklanmış oluyoruz. Ve aniden bu veri durdu, 200 km/h hızla giderken veri aniden durdu ve kesildi.”

“Ben de hemen telsizi açarak ‘İyi misin?’ diye sordum fakat alınacak en kötü cevap sadece sessizlik duyulmasıydı. 30 saniyeliğine sadece cevap beklediğim bir an oldu... Çok, çok kötü bir durumdu.”

“Başkası farklı bir yayında onu görüp ‘Yürüyor, yürüyor!’ dedi ve ben de bunu kulağımda duyunca araçtan çıktığını ve iyi olduğunu öğrenmiş oldum, fakat o ana kadar her şey çok kötüydü, çok kötü bir gündü.” dedi.

Son olarak Grosjean kendisini çok kötü bir sondan kurtaran inanılmaz şansından bahsediyor ve zamanında gereksiz gördüğü Halo’ya ve onun getirilmesini sağlayan, Jules Bianchi’ye şükranlarını sunuyor.

Grosjean, “Jules Bianchi, Halo sayesinde hayatımı kurtardı. Buna rağmen ilk tanıtıldığında buna sıkıca karşıydım. Ne kadar da salakmışım...”

“Jules benim ve diğer sürücülerin hayatını kurtardı. Ona her zaman minnettar kalacağım.” diyerek sözlerini tamamladı.