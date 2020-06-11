Campos, yani takım olarak Formula 1'e girmeyi düşünüyor

Geçen yılın sonlarında Formula 2 patronu Adrian Campos ve iş ortağı Salvatore Gandolfo yeni bir F1 projesi üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı.

Başlangıçta takımın yarış pilotlarından bir tanesinin de Pascal Wehrlein olacağı duyurulmuştu. Ancak Alman pilot, gridin arkasında yarışmaktansa başka bir yerde yarışmayı tercih edeceğini zaten söyledi.

Bununla birlikte Gandolfo, F1 projesinin aslında “hâlâ hayatta” olduğunu söyledi.

Blick gazetesine verdiği demeçte, “Proje ile ilgili çalışmalarımız elbette devam ediyor. Ancak mevcut durum nedeniyle, bir sonraki adımı veya adımları planlamak imkansız” dedi.

Sıradaki adımlardan bir tanesi motor partneri bulmak olacak.

Gandolfo aynı zamanda Formula 1'deki resmi takım gelirlerinin daha iyi olması gerektiğini belirtti ama öyle olsa bile yeni sponsorluklara ihtiyacı olacağını dile getirdi.

Ganfolgo, "Eğer Liberty Media'dan her yıl yaklaşık 70 ila 80 milyon euro alabilirsek, 100 milyon euroluk bir bütçe için yine 20 ila 30 milyon dolar daha bulmam gerekecek. Bu ilginç bir iş." dedi.

Panthera Team Asia Formula 1 takımı da kategorinin yeni düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2022 yılında gridde olmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Bu iki takımdan bir tanesinin şu anda sadece fabrika takımına motor sağlayan Renault ile anlaşma ihtimali oldukça yüksek olabilir.