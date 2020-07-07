Camilleri: "Vettel, Avusturya'da aracın davranışlarından rahatsızdı"

Sebastian Vettel, doğru ayarları bulamadığı Avusturya Grand Prix'sinde arkadan kayma sorunlarıyla mücadele etti ve araç üstü görüntülerinde hemen hemen pistin tüm hızlı virajlarında sorun yaşadığı görülebiliyordu.

Alman pilot, mevcut sorunlar nedeniyle araca yeterince güvenemediğini ve bunun kendi performansını olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Ferrari'nin CEO'su Louis Camilleri dün yaptığı açıklamada, "Aracının dengesinden rahatsız olduğu için en iyi performansını gösteremeyen Sebastian'a yazık oldu. Şimdi bunun nedenlerini anlamak için verileri analiz ediyoruz."

"Yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. Bular, kesinlikle Ferrari gibi bir takımın sahip olması gereken grid pozisyonları değil ve hemen duruma cevap vermeliyiz." dedi.

Camilleri, harika bir performansla ikinci olan Charles Leclerc'i de övdü.

"Charles, Avusturya'da hem sonraki aşamalarda karşısına çıkan fırsatları görme yeteneği hem de -her şeyden önce- saf hız anlamında daha hızlı araçlara karşı kendisini savunma yeteneğiyle iyi bir gösteri sundu."

"Her ne kadar başka bir ispata gerek olmasa bile yeteneğini ve Scuderia Ferrari'yi savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi."