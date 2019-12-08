Camilleri: “Netflix, F1’e büyük yarar sağladı”

Ferrari, eski başkan Sergio Marchionne yönetimindeyken, Liberty’nin uzun vadeli planlarıyla sık sık tartışmalara girmişti. Yeni CEO Camilleri ise Amerikan medya şirketinin yaklaşımından daha memnun.

Camilleri özellikle, Netflix’in bu sene ilk kez yayınlanan Drive to Survive serisinin F1’i daha önce hiç görülmemiş bir şekilde taraftarlara yansıttığını düşünüyor.

Camilleri, “Liberty, gelişiyle beraber iş birliği istiyor ve bu yönden iyi bir iş çıkardılar. Keskin bir öğrenme sürecinden geçtiler. Giderek daha iyiye gidiyorlar ve bazı akıllıca adımlar attılar.”

“Bunun bir örneği Netflix. Birçok insanın F1’e olan ilgisi sıfırdı, ancak Drive to Survive’ın bir sonucu olarak spor hakkında bilgi edinmeye başladılar. Bu harika bir hamle.”

“Ticari olarak bundan değer kazandıklarından tam emin değilim, ancak görüntü ve ilgi açısından bu önemliydi. Otuz sene önce insan unsuru F1’de çok daha belirgindi, ancak yıllar geçtikçe bu azalıyordu.”

“Bütçe sınırı ve yeni teknik kurallarla beraber insan unsurunun daha fazla ön plana çıkacağını umuyorum. Genç nesiller gerçeklik ve insan bağlantısı istiyor.” şeklinde konuştu.

Ferrari ve Mercedes, Netflix serisinin ilk sezonunda yer almamışlardı. Ancak her iki takım da ikinci sezon için yarış hafta sonlarında Netflix’in takım içinde yer almasına izin verdi.