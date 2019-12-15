Camilleri: "Küçük takımlar için fedakarlık yaptık"

2021 teknik ve spor yönetmelikleri onaylandı, ancak yeni Concorde Anlaşması için imzalar henüz atılmış değil.

Taraflar 2021 kuralları hakkındaki görüşmelere devam ediyor ve Ferrari, savunduğu bazı konularda adımlar atılmasını istiyor.

Yine de Ferrari başkanı Louis Camilleri, küçük takımların geleceği için bazı fedakarlıklar yaptıklarını söyledi.

Camilleri, “Müzakerelerde önemli ilerleme kaydettik. Formula 1'deki yetkimiz göz önüne alındığında, sporun DNA'sını ve yenilikçi fikirleri gerçekleştirme konusundaki yeteneğimizi koruduğundan emin olmaya çalışıyoruz."

"Standart parçaların getirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli sorunları tartıştık. Şasi maliyetlerini sınırlama konusunda iyi bir orta yol bulduk. Ferrari, bütçe sınırı ve maliyetlerin azaltılmasını destekledi çünkü Formula 1'in ekonomik anlamda sürdürülebilir olması herkese fayda sağlayacak."

"Küçük takımların daha fazla para kazanması için de bazı fedakarlıklar yaptık. Bence bu çok önemli. Sonunda herkesin çıkarlarını karşılayan bir anlaşma yapacağımıza eminim." dedi.