Camilleri: "Formula 1'deki kriz Ferrari'nin gelirlerini olumsuz etkileyecek"

Formula 1, Avustralya GP'yi iptal etmesinden bu yana çok sayıda yarışı erteledi ya da iptal etmek zorunda kaldı.

Koronavirüs pandemisi dünyada milyonlarca kişiye bulaşırken, ölüm sayısı binleri aştı ve sezonun Temmuz ayından önce başlaması planlanmıyor.

Başladığı takdirde F1 takviminde en iyi ihtimalle 18 yarış olacak bu da takımların gelirlerini olumsuz etkileyen bir durum.

The Race'in özel haberien göre Ferrari'nin 2020 yılı ticari, sponsor ve marka gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla 39 milyon euro azaldı.

Konu hakkında konuşan Louis Camilleri, "Formula 1, hiç şüphesiz 2020'deki finansal sonuçlarımızı en sert şekilde olumsuz yönde etkileyecek faaliyet. Aynı zamanda tahmin edilmesi en zor olanı."

"Orijinal takvim 22 yarış içeriyordu. FIA ve Formula 1 artık seyircisiz şekilde 18 yarış yapılmasını öngörüyor. Bu, iki temel gelir kaynağı olan ticari hak sahipleri tarafından sunulan gelir ile sponsorluk ücretlerinde önemli bir azalmaya neden olacak."

"Bazı küçük değişikliklerle, gelirde yaşanan bu kayıp en alt seviyeye iniyor. Ancak bu büyük bir darbe. İyi haber şu ki, umarım bu yılla sınırlı olacak." dedi.

Camilleri, 145 milyon dolarlık bütçe sınırının herkese yardım edeceğini ve bundan daha aşağı inilmemesi gerektiğini söyledi.

"Bu tür bir bütçe sınırıyla Formula 1'i, tüm katılımcılar için ekonomik anlamda daha sürdürülebilir hale getirirken, serinin yine dünyadaki en iyi şampiyona olmasını ve hem yenilik hem de teknolojisiyle otomotiv dünyası için önemli bir inovasyon kaynağı olmasını sağlıyoruz."