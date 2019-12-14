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Formula 1 / Son dakika

Camilleri: "Bizi hile yapmakla suçlayan Verstappen, Ferrari'ye gelemez!"

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Camilleri: "Bizi hile yapmakla suçlayan Verstappen, Ferrari'ye gelemez!"
Ekleyen:
, Editör
14 Ara 2019 06:41

Louis Camilleri, Max Verstappen'in gelecekte Ferrari'ye katılma ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.

Max Verstappen yeni nesil genç sürücüler arasında en yetenekli isimlerden birisi hatta en iyisi olarak görülse de, yaptığı açıklamalar ve pist üstündeki hamleleri nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Son olarak Ferrari hakkında yaptığı "hile" açıklaması uzun süre konuşulurken, yine aynı dönem Lewis Hamilton'la bazı sorunlar yaşadı.

Ferrari'nin hile yaptığını ve direktifler sonrası yavaşladığını söyleyen genç pilot, "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur. Ancak evet, bu konuya baktılar. Bu yüzden şimdi onları yakından takip etmeliyiz. Pek şaşırmadım. Özellikle o direktifin ardından gelmesi, her şeyi açıklıyor." demişti.

Şimdi 2020 sonunda sözleşmesi bitiyor ve Ferrari'ye gidebileceği yönünde dedikodular bulunuyor.

Ancak Ferrari Başkanı Louis Camilleri, tam da bu açıklamalarından ötürü Ferrari'ye gelemeyeceğini belirtti.

Camilleri, Verstappen'le ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna, "Hayır. Bu tür açıklamalar genellikle sizi bir yere götürmezler. Max 22 yaşında ve Ferrari olarak neden ona itibar edelim ki? Bazen sessiz kalmak daha iyidir. Bu sadece baskı yapmaya çalışmanın bir yolu."

"Ferrari'yi hile yapmakla suçlayan bir pilot, gelecekte bizimle olmayı bir an bile düşünemez. Bu tür açıklamaların olumlu dönüşü olmaz ve ona cevap vermeyeceğiz."

"Onun bu sözleri takım için pek çok soruna sebep oldu. Mattia, Verstappen'in bu ifadesinden sonra FIA müfettişlerinin kelimenin tam anlamıyla her yerde bizimle beraber olduğunu söyledi." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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