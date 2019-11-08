Camilleri: “2021 kurallarının gelişmesi gerekiyor”

2021 kuralları geçtiğimiz hafta açıklandı, ancak yeni kurallar takımları tamamen mutlu etmiş değil.

Mutlu olmayan takımların başında ilk yıldan bu yana sporda yer alan ve kuralları veto etme hakkına sahip olan Ferrari geliyor.

Ferrari'nin CEO’su Camilleri, “2021 sezonu için yeni kuralların kabul edilmesi, bu yeni sürecin sadece başlangıcı. Formula 1'in önderliğinde FIA ve takımlar arasında birçok çalışma çalışma yapılacak.”

“Evet, yeni kuralların lehine oy verdik ve veto etmedik. Çünkü genel olarak, seçilen yönden ve ortaya konulan ilkelerden memnun kaldık, ancak birçok ayrıntı henüz açıklığa kavuşturulmadı.” dedi.

Bununla birlikte Camilleri, gelecek yıl harcamaların tavan yapmasını bekliyor."

“Ferrari de dahil olmak üzere büyük takımlar, 2021 sezonu için hazırlanırken ve bütçe sınırı henüz yürürlüğe girmemişken, bazı harcamalarını ikiye katlayacaklar.”