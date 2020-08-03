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Formula 1 / Son dakika

Camilleri: "2020 zor geçecek ama gelecek yıl daha iyi olmalıyız"

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Camilleri: "2020 zor geçecek ama gelecek yıl daha iyi olmalıyız"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Ağu 2020 17:33

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, 2020 sezonunun kendileri için çok zor geçeceğini kabul etse de, gelecek yıl daha iyi olmalarını bekliyor.

Ferrari, 2020 sezonuna büyük umutlarla başlasa da, şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı ve geride kalan dört yarışın ardından şampiyonluk savaşı vermeleri zor görünüyor.

İtalyan ekip ilk dört yarışta iki podyum aldı fakat şampiyonada McLaren'ın da gerisinde kalmış durumda.

Bu yıl, koronavirüsün finansal etkilerinden ötürü araç gelişimi kısıtlanmış durumda ve gelecek yıl da aynı araçlar kullanılacak.

Buna rağmen CEO Louis Camilleri, 2021'in kendileri için daha iyi geçeceğini düşünüyor.

Camilleri, "Gelecek sene daha iyi olmalı, çünkü tam bir sezon olması bekleniyor. Ancak 2020 bizim için çok zor olacak."

"Rakiplerimiz çok güçlü, onları tebrik ediyoruz. Ekibimiz gece gündüz çalışıyor, güçlü yeteneklerimiz var ve takıma güveniyorum."

"Biraz zaman alacak, ancak Formula 1’deki tutkumuz bir arada ve bozulmadan kalacak." dedi.

 
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Editör Giacomo Rauli

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