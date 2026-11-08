Formula 1 Sao Paulo GP

Camara ve Bearman sıralama turlarını değerlendirdi: “Rakipleri yarışta yakalayacağız”

Haas pilotu Rafael Camara, evinde yağmur altında geçen ilk sıralama seansında yaptığı hatalara rağmen genel anlamda olumlu bir gün geçirdiğini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 11:40

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Esteban Ocon’un takımdan aniden ayrılmasıyla Haas koltuğuna geçen ve Sao Paulo’da kendi seyircisi önünde ilk F1 sıralama seansına çıkan Rafael Camara, yoğun yağmur altındaki zorlu koşullarda hatalar yaptığını dile getirdi.

Q1’de spin atıp duvara temas eden, Q2’deyse bariyerlere çarparak seansın kırmızı bayrakla durdurulmasına neden olan Brezilyalı pilot, seansı 13. sırada tamamladı ancak önündeki sıra cezaları sayesinde yarışa 11. sıradan başlama hakkı kazandı.

Haas'ın diğer pilotu Ollie Bearman ise ıslak zemin stratejisini iyi yöneterek seansı 6. sırada bitirdi.

Zorlu sıralama seansının ardından konuşan Rafael Camara, şu ifadeleri kullandı: "Zorlu bir seanstı fakat son virajda biraz şanssızlık yaşadığımı düşünüyorum. Önce lastiklerim kitlendi, ardından virajı alabilmek için freni bırakmaya çalıştım ama bu gerçekten mümkün olmadı.”

“Bir bakıma yaptığım hatalar nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Takımın hak ettiğinin bu olmadığını biliyorum ama genel olarak olumlu bir seans geçirdiğimizi düşünüyorum.”

“Yarın kaza yapmak istemiyoruz, sadece temiz bir yarış geçirmeye odaklanacağız. Olabildiğince iyi hazırlanacağız; verileri inceleyeceğiz, mühendislerle görüşeceğiz, yarın için en iyisini nasıl yapabileceğimizi anlayıp tüm senaryolara hazır olacağız.”

“Yarışta pek çok şey ters gidebilir fakat elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Oliver Bearman, Haas F1

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Bearman ise yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Kesinlikle çılgın bir seanstı. İki yıl önce buradaki ilk tecrübemden çok şey öğrenmiştim ve bu kez çok daha iyi bir iş çıkardım.”

“Takım da yağmur lastiklerinde ne zaman zorlamamız ve ne zaman lastikleri soğutmamız gerektiği konusunda daha kararlı davrandı.”

“Genel olarak iyi bir gündü fakat Q3 için üzgünüm. Rakiplerimize kıyasla lastikleri doğru çalışma aralığına getirmekte zorlandım ve hiç yol tutuşum yoktu. Yağmur şiddetlendiği anda bizim için seans bitti.”

“Yine de performansımızdan memnunum. Açıkçası daha fazla potansiyelimiz vardı ama sorun değil. Rakipleri yarışta yakalayacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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