Camara: "Marko harika bir iş çıkartıyor ama daha nazik olabilir"

Bu sene Red Bull, Mark Webber'den beri ilk kez kendi genç sürücülerinden olmayan biriyle yarışacak.

Alex Albon'dan istenen performans alınmamış ve yerine Sergio Perez seçilmişti. Verstappen'in 2021 takım arkadaşı olarak Red Bull koltuğuna oturacak olan Meksikalı, takımla bir yıllık anlaşma imzaladı.

Marko, Red Bull'un Mercedes'e karşı bu yılki mücadelesinde kendi genç sürücülerinden birinin olamayacağını söylemişti. Bunun sadece bir zaman meselesi olduğunun da altını çizmişti.

Red Bull'un 2020'deki yedek pilotu Sette Camara, takımın yetiştirdiği gençlerden biriydi ve Red Bull'un sözleşmesini uzatmaması üzerine Camara, Formula E'ye geçti.

F1ingenerale.com ile YouTube canlı yayınında buluşan genç pilota, Marko ve Red Bull Genç Sürücüler Programı hakkında sorular soruldu.

Camara bu soruya "O farklı biri. Sürücü akademisi de en iyisi, ki zaten sonuçları görüyorsunuz." yanıtını verdi.

Red Bull'un bu programa yatırım yaptığını ve Marko'nun da bu işte çok iyi olduğunu söyleyen Camara'nın açıklamaları şu şekilde: “Bazen sürücülere karşı biraz daha yumuşak olabilir ama farklı bir yöntemi var. Benim yapacağım gibi değil ama onunki işe yarıyor."

"F3'ün yıldızı olan Max Verstappen gibi pek çok iyi pilotu o getirdi. Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel ve diğerleri de var."

Sette Camara, Red Bull'un kendisine kapıları tamamen kapattığını düşünmüyor.

"Marko'nun adil bir adam ama sert biri olduğunu söyleyen 22 yaşındaki sporcu, bir gün oraya dönmeyi göz ardı etmiyor. İyileştiğinizi görürse size ikinci bir şansı verir ama performans göstermezseniz o da doğru seçimi yapar."

"Her zaman en iyi sürücüyü seçer, neden iyiyi yapmadığınızı sormaz. Bu onun çalışma şekli, bunu anlıyorum."

Camara sözlerini şöyle noktaladı: "Marko tartışmalı bir figür... Onunla telefonda görüşmek her zaman zor olur, ne söylemek istediğini asla anlamazsın. Her zaman serttir. İstediğimde hâlâ onu arayabilirim ama benimle ilişkisinde her zaman çok ciddiydi."