Formula 1 Sao Paulo GP

Camara, kariyerinin ilk F1 yarışına çıkıyor: "Bu fırsat için çok mutluyum"

Esteban Ocon’un ani vedasının ardından Haas koltuğuna geçen Rafael Camara, kendi vatanında çıkmaya hazırlandığı ilk F1 yarışı öncesinde basına konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 17:06

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Rafael Camara

Kariyerinin ilk F1 yarışına kendi seyircisi önünde çıkacağını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Camara, Haas takımının kendisine yönelik güveninden dolayı minnettar olduğunu ifade etti. Beklenen yağmurlu hava koşullarının pistteki şartları herkes için eşitleyeceğini belirten genç pilot, Formula 2'deki şampiyonluk unvanını riske atma pahasına şu anda tamamen önündeki bu büyük fırsatına odaklandığını vurguladı.

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F1 kariyerine adım atacağını oldukça geç bir aşamada öğrendiğini fakat hazırlık sürecini başarıyla tamamladığını ifade eden Rafa Camara, yarış kararıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım. Formula 1’deki ilk yarışıma çıkmayı bekleyeceğim son yer kesinlikle burasıydı.”

“Ancak bu fırsat için çok mutluyum ve bu hafta bana güvendiği için takıma son derece minnettarım. Kendi evimdeki yarışın tadını çıkarmaya ve pistte keyif almaya odaklanacağım.”

“F1 aracında bu yıl piste çıkmamış olsam da yarış öncesinde Ferrari simülatöründe tur atma şansı buldum. Üç antrenman seansımız var ve bu seansların üzerine koyarak ilerleyebileceğimizi düşünüyorum."

Hafta sonu için tahmin edilen değişken hava şartlarının sürüşü zorlaştıracağını kabul eden Brezilyalı pilot, takım arkadaşı Oliver Bearman'ın deneyimlerinden faydalanacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hafta sonunun temiz ve tamamen kuru şartlarda geçmesi araca adapte olmak açısından kesinlikle daha kolay olurdu. Ancak günün sonunda koşullar herkes için aynı olacak.”

Rafael Camara and Ayao Komatsu, Team Principal

Fotoğraf: Haas F1 Team

“Benim yapmamız gereken en iyi şekilde hazırlanmak ve sürekli öğrenmek. Ollie Bearman'ın burada olması da benim için büyük bir artı. Geçtiğimiz sezon boyunca her zaman harika işler çıkardı.”

“Onun pistte yaptıklarını gözlemlemek ve kendi sürüşüme aktarmak benzersiz bir öğrenme fırsatı olacak."

Bu yarışa katılarak Formula 2 şampiyonluğunu kazanma şansını riske atıp atmadığı yönündeki soruya yanıt veren genç yetenek, gelecekteki konuları kenara bırakıp sadece anı yaşadığını vurguladı: "F2 şampiyonluğu gelecekte tekrardan karşıma çıkacak.”

“Bu hafta sonu bittiğinde oturup gelecekte neler olacağını konuşacağız ve durum değerlendirmesi yapacağız.”

“Şu an için önümde gerçekleşen çok fazla şey var ve ben tamamen bu hafta sonu yapmam gereken işe odaklanmış durumdayım. Benim açımdan en önemlisi pozitif kalmak, evimde yarışmanın keyfini çıkarmak ve sürekli ileriye doğru bir adım atmak."

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- Motorsport.com Ekibi

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