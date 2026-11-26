Formula 1 Katar GP

Camara: “F2’den çekilme kararını vermek hiç kolay olmadı”

Formula 2’de şampiyona lideri olmasına rağmen sezonun son iki yarışında Haas koltuğuna oturmayı seçen Rafael Câmara, şampiyonluk şansını feda etmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 17:30

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Rafael Camara, Haas

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Formula 2 şampiyonasında zirvede yer almasına rağmen Katar ve Abu Dabi yarışlarından çekilerek sezonu Haas ile tamamlama kararı alan Brezilyalı genç yetenek Rafael Câmara, Katar Grand Prix’si öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tüm yıl boyunca şampiyonluk için çalıştıktan sonra finale iki yarış kala F2’ye veda etmenin kolay bir karar olmadığını ifade eden Câmara, Formula 1’de kazanacağı tecrübenin uzun vadede kendisi için çok daha değerli olacağını vurguladı: "Tüm yıl boyunca bunun için çalıştıktan sonra son iki yarışa çıkmamak kesinlikle üzücü. Bu kararın ardından gerçekten çılgınca bir şey olmazsa şampiyonluğu kazanamayacağım artık kesin.”

“F2’den çekilme kararını vermek kolay olmadı ve o iki güzel yarışta mücadele edememek biraz içimde kaldı. Ancak diğer yandan Formula 1'de yer almamın benim için çok faydalı olacağını ve gelecek için çok değerli bir tecrübe sağlayacağını düşünüyorum.”

“Kesinlikle F2 finalini izleyeceğim, sanırım biraz da üzüleceğim ama tüm hafta sonu neler olup bittiğine bakacağım ve her zamanki gibi Invicta'yı destekleyeceğim."

Rafael Camara, Haas

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

2027 sezonunda tam zamanlı olarak Haas adına yarışmaya hazırlanan genç pilot, Interlagos ve Las Vegas hafta sonlarında takım arkadaşı Oliver Bearman’ı yakından gözlemleme şansı bulduğunu belirtti.

Bearman’ın hem pist üstündeki sürüşünün hem de çalışma disiplininin kendisi için önemli bir yol gösterici olduğunu söyleyen Câmara, sözlerini şöyle noktaladı: "Bütün bu koşullarda onu bir referans noktası olarak görmek, nasıl çalıştığını ve işleri nasıl yürüttüğünü anlamak gerçekten çok faydalı oldu.”

“Çalışma tarzını, yaptığı her şeyi ve sürüşünü öğrenmek gelecek yıl için çok işime yarayacak çünkü bence o çok iyi bir pilot. Ondan olabildiğince çok şey öğrenmeye ve bunu kendi tarzımla uyarlamaya çalışıyorum.”

“F1’e geldiğinizde herkes zaten çok iyidir, Bearman’ın da neden Formula 1'de olduğu gayet açık. Her alanda çok güçlü bir pilot ve gelecek yıl onun gibi bir takım arkadaşına sahip olmak benim için çok faydalı olacak."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

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