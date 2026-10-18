Formula 1 Singapur GP
Camara, F1’deki yarış numarasını açıkladı: “Doğum tarihimle uyumlu”
2027 sezonunda Haas ile Formula 1’e adım atacak olan Brezilyalı genç yetenek Rafael Camara, kariyeri boyunca kullanacağı yarış numarasını duyurdu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Eki 2026 09:50
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Rafael Camara ve Ayao Komatsu
Fotoğraf: Haas F1 Team
Önümüzdeki sezon Esteban Ocon'un yerine Haas’a geleceği açıklanan Rafael Camara, F1 kariyerinde tercih edeceği yarış numarasını açıkladı. Formula 2 şampiyona lideri olan Brezilyalı pilot, martta Bahreyn Grand Prix'sinde gerçekleşecek ilk yarışında 50 numarayı kullanacak. Camara bu tercihiyle, 50 numarayı kişisel kalıcı numarası olarak seçen ilk F1 pilotu olacak.
50 numarayı daha önce 2024 yılında Kevin Magnussen'in cezalı ve hasta olduğu Azerbaycan ve Brezilya yarışlarında Haas yedek pilotu olarak Oliver Bearman kullanmıştı. Ancak o dönem Bearman yedek sürücü statüsünde olduğu için 50 numara Haas'ın geçici numara havuzuna aitti. Bearman, 2025'te tam zamanlı F1 kariyerine başlarken kişisel tercihi olan 87 numarayı seçmişti.
Rafael Camara, Invicta Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Numara tercihi hakkında basına konuşan Camara, kararının arkasındaki özel nedeni şu sözlerle ifade etti: "Kariyerimde 50 numarayı kullanacağım.”
“Doğrusu ilk tercihim 5 numara olurdu fakat o numarayı şu anda Gabriel kullanıyor.”
“Babamla konuştuktan sonra 50 numarada karar kıldık, çünkü doğum tarihim 05/05/2005 ve babam bana 'Sen 50'sin' dedi.”
“Doğum tarihimle mükemmel şekilde uyumlu, bu yüzden önümüzdeki yıldan itibaren bu numarayla yarışacağım."
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- Motorsport.com Ekibi
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