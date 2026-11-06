Formula 1 Sao Paulo GP
Camara: “Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi"
Haas ile ilk F1 yarışına çıkmaya hazırlanan Rafael Camara, kendi seyircisi önündeki iki antrenman seansının ardından basına konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 22:03
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Rafael Camara, Haas F1 Team
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Esteban Ocon’un takımdan ayrılmasıyla Haas koltuğuna geçen F2 şampiyona lideri Rafael Camara, kendi evinde, Interlagos gibi ikonik bir pistte ve coşkulu taraftarların önünde piste çıkmanın son derece duygusal olduğunu belirtti.
Seans içerisinde Charles Leclerc ile yaşadığı tehlikeli anı ucuz atlattıklarını dile getiren genç pilot, yeni kurallar ve araç ayarları konusunda öğrenecek çok şey olduğunu söyledi.
İlk iki antrenman seansını değerlendiren Camara, şu ifadeleri kullandı: “Burada piste çıkmak kesinlikle çok güzel ve çok özeldi.”
Rafael Camara, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“1. antrenman seansına çıkmak biraz daha duygusal bir andı. Önünüzdeki kalabalığı, herkesin tezahürat yaptığını görüyorsunuz. Bu yüzden burada, Interlagos'ta sürüş yapmak son derece özeldi.”
“Bu benim ilk deneyimimdi, dolayısıyla oldukça keyif aldığım bir pisti farklı bir araçla tanıma şansı da elde ettim. Sadece tempoyu artırmaya, araca daha çok alışmaya ve hafta sonunun geri kalanını daha iyi anlayarak bu süreci geçmeye çalışıyorum.”
“Geçen yıldan bu yana yenilenen bazı asfalt kısımları var ancak pist genel olarak iyiydi. Burası oldukça tümsekli bir pist, bu yüzden bazen rahatsız edici olabiliyor. Belirttiğim gibi, her şeyi daha iyi anlamaya, alışmaya ve kafamda oturtmaya çalışıyorum.”
“Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi. Elbette hâlâ yapılması gereken işler var ancak bugünden çok şey öğrenip daha fazla performans elde edebileceğimize inanıyorum.”
Rafael Camara, Haas F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
13 dk
Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"
Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
26 dk
Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”
Mercedes: "Paketin potansiyelini hafta sonunun ilerleyen kısmında göreceğiz"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Mercedes: "Paketin potansiyelini hafta sonunun ilerleyen kısmında göreceğiz"
Son Haberler
Camara: “Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 dk
Camara: “Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi"
Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
13 dk
Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"
Vasseur: "Şu anda önceliğimiz araç dengesi"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
25 dk
Vasseur: "Şu anda önceliğimiz araç dengesi"
Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
26 dk
Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol