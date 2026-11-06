Formula 1 Sao Paulo GP

Camara: “Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi"

Haas ile ilk F1 yarışına çıkmaya hazırlanan Rafael Camara, kendi seyircisi önündeki iki antrenman seansının ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 22:03

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Rafael Camara, Haas F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Esteban Ocon’un takımdan ayrılmasıyla Haas koltuğuna geçen F2 şampiyona lideri Rafael Camara, kendi evinde, Interlagos gibi ikonik bir pistte ve coşkulu taraftarların önünde piste çıkmanın son derece duygusal olduğunu belirtti.

Seans içerisinde Charles Leclerc ile yaşadığı tehlikeli anı ucuz atlattıklarını dile getiren genç pilot, yeni kurallar ve araç ayarları konusunda öğrenecek çok şey olduğunu söyledi.

İlk iki antrenman seansını değerlendiren Camara, şu ifadeleri kullandı: “Burada piste çıkmak kesinlikle çok güzel ve çok özeldi.”

Rafael Camara, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“1. antrenman seansına çıkmak biraz daha duygusal bir andı. Önünüzdeki kalabalığı, herkesin tezahürat yaptığını görüyorsunuz. Bu yüzden burada, Interlagos'ta sürüş yapmak son derece özeldi.”

“Bu benim ilk deneyimimdi, dolayısıyla oldukça keyif aldığım bir pisti farklı bir araçla tanıma şansı da elde ettim. Sadece tempoyu artırmaya, araca daha çok alışmaya ve hafta sonunun geri kalanını daha iyi anlayarak bu süreci geçmeye çalışıyorum.”

“Geçen yıldan bu yana yenilenen bazı asfalt kısımları var ancak pist genel olarak iyiydi. Burası oldukça tümsekli bir pist, bu yüzden bazen rahatsız edici olabiliyor. Belirttiğim gibi, her şeyi daha iyi anlamaya, alışmaya ve kafamda oturtmaya çalışıyorum.”

“Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi. Elbette hâlâ yapılması gereken işler var ancak bugünden çok şey öğrenip daha fazla performans elde edebileceğimize inanıyorum.”

Rafael Camara, Haas F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



13 dk



Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"





Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



26 dk



Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”





Mercedes: "Paketin potansiyelini hafta sonunun ilerleyen kısmında göreceğiz"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Mercedes: "Paketin potansiyelini hafta sonunun ilerleyen kısmında göreceğiz"

Son Haberler





Camara: “Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 dk



Camara: “Araçtaki ilk deneyimim genel olarak iyiydi"





Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



13 dk



Verstappen: "Performans kaybımızın çoğu güç ünitesiyle ilgili"





Vasseur: "Şu anda önceliğimiz araç dengesi"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



25 dk



Vasseur: "Şu anda önceliğimiz araç dengesi"





Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



26 dk



Leclerc: “Aracın hissiyatı berbattı”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol