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Formula 1 / Son dakika

Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır

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Çalışmaları tamamlanan Barcelona pisti yeni sezona hazır
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Katalan Pisti, 10. virajdaki çalışmaları tamamlamasının ardından artık yeni sezona hazır.

Noel'den birkaç gün önce duyurulduğu üzere pistin 10. virajı yeniden tasarlandı ve geçtiğimiz günlerde asfalt tamamlanırken, şimdi kerbler de yerleştirildi. Artık pist tamamen kullanıma hazır.

Yeni düzen, pistin Formula 1'e ilk ek ev sahipliği yaptığı 1991'deki düzene çok benziyor. Artık o bölümde sert frenaj olmayacak, bunun yerine sola doğru daha hızlı bir viraj olacak.

Önceden pistin bu bölümünde iki ayrı düzen vardı. Bir tanesi daha aşağıda, bir tanesi ise daha iç taraftaydı. Aşağıdaki düzen, bariyerlere çok yakın olmasından ötürü pek tercih edilmiyordu.

Yeni düzen aslında bu iki düzenin tam ortasında kalıyor ve her iki düzenden de daha hızlı.

Artık daha hızlı olan bu virajın yarışları nasıl etkileyeceğini görmek için 9 Mayıs'taki İspanya GP'ye kadar beklememiz gerekecek.

Lavori di costruzione della curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya

Lavori di costruzione della curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya

Photo by: Circuit de Barcelona-Catalunya

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Seri Formula 1 , MotoGP
Editör Matteo Nugnes

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