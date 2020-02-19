Calderon, Alfa Romeo'nun test pilotu olmaya devam edecek

Kolombiyalı sürücü 2017 yılında Sauber olarak adlandırıldığı dönemde takıma katıldı ve o günden bu yana sürekli olarak takımdaki görevleri arttı. Daha önce zaten takımda kalacağını söyleyen Calderon, 2020 yılında Alfa Romeo'nun test pilotu olacak.

Calderon son yıllarda üç kez F1 aracını sürdü ve son kez Ağustos ayında Paul Ricard pistinde F1 aracıyla test yaptı.

Calderon 2020'de takımın test pilotluğunu yapıp, simülatörde vakit geçirdiği gibi takımın elçisi olarak da görev alacak.

Bu yıl Japonya Super Formula'da yarışacağı açıklanan ve Ocak ayındaki Daytona yarışında yer alan Calderon, takımda kalacağı için oldukça mutlu.

Calderon, "2020'de test sürücüsü olarak kalmaktan ve takım elçisi olmaktan son derece mutluyum. Sporumuzda süreklilik son derece önemli ve dört yıldır birlikteyiz. Bu, benim için gelişmek ve öğrenmek için harika fırsatlar sunan harika bir yolculuktu. Kariyerime olan inançları ve destekleri için teşekkür ederim. Hepimiz bu yıl elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız." dedi.

Takım patronu Frederic Vasseur ise, "Tatiana'nın 2020 sezonunda takımımızın elçisi olacak olmasından memnunum. Son üç sezonda ailenin bir parçasıydı ve takıma katkısı giderek daha değerli hala geliyor. Kokpite her geçişinde kusursuzdu ve onunla tekrar çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.