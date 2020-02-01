Calderon, 2020'de Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi bekliyor
Tatiana Calderon, 2020 Formula 1 sezonunda Alfa Romeo takımıyla çalışmaya devam etmeyi beklediğini söyledi.
Calderon, GP3'te geçirdiği yılların ardından bu yıl Arden ile Formula 2'ye katıldı ancak tek bir puan dahi alamadığı yılı 21. sırada noktaladı.
Bununla birlikte son yıllarda Alfa Romeo ile çalışan Calderon, İtalyan ekiple yakından çalışmaya devam ediyor.
2019'da takımın test pilotluğuna kadar yükselen Calderon'un yeni sezonda Super Formula'da yarışacağı duyurulmuştu.
Daytona 24 Saat için Amerika'da bulunan Calderon, burada yaptığı açıklamada Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi beklediğini söyledi.
Daytona'da konuşan Calderon, "Kesinlikle çok mutluyum, çünkü Daytona'da olmak harika. Bu benim ilk 24 saat yarışım, üç kadın pilotla beraber yarışıyorum ve onlar zaten çok deneyimli yarışçılar. Burada hava harika ve Lamborghini'yi kullanıyorum. Yine de genellikle Alfa Romeo ile çalışıyorum."
"Bu yıl Japonya Super Formula Şampiyonası'na katılacağım, ancak aynı zamanda Formula 1'de Alfa Romeo Racing takımıyla çalışmaya devam edeceğim."
"Birkaç hafta içinde onlarla olan sözleşmenin uzatılmasını bekliyorum ve işbirliğimizin devam etmesinden gurur duyuyorum."
“Orada harika partnerlerim var. Mesela Antonio Giovinazzi çok akıllı bir adam ve Kimi Raikkonen üst düzey bir profesyonel.” dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Calderon, 2020'de Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi bekliyor
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