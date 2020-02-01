Calderon, 2020'de Alfa Romeo ile çalışmaya devam etmeyi bekliyor

Daytona'da konuşan Calderon, "Kesinlikle çok mutluyum, çünkü Daytona'da olmak harika. Bu benim ilk 24 saat yarışım, üç kadın pilotla beraber yarışıyorum ve onlar zaten çok deneyimli yarışçılar. Burada hava harika ve Lamborghini'yi kullanıyorum. Yine de genellikle Alfa Romeo ile çalışıyorum."

"Bu yıl Japonya Super Formula Şampiyonası'na katılacağım, ancak aynı zamanda Formula 1'de Alfa Romeo Racing takımıyla çalışmaya devam edeceğim."

"Birkaç hafta içinde onlarla olan sözleşmenin uzatılmasını bekliyorum ve işbirliğimizin devam etmesinden gurur duyuyorum."

“Orada harika partnerlerim var. Mesela Antonio Giovinazzi çok akıllı bir adam ve Kimi Raikkonen üst düzey bir profesyonel.” dedi.