Çakıla saplanan Russell'ın kaskı, kokpit kafalığını kırmış

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Mercedes pilotu, ıslak zeminde gerçekleşen sıralamaların son bölümünde ikinci hızlı turu için pistteyken 4. virajda pist dışına taştı.

Russell aracını yeteri kadar yavaşlatamayınca pist dışındaki çakıl kaçış alanına çıkmak zorunda kaldı ve oradan geçerek yeniden asfalt kaçış yoluna çıktı. Orada spin atarak doğru yöne dönmeye çalışan Russell, arka lastikleri yeniden çakıla çıkardı ve Mercedes aracı orada saplanıp kaldı.

Bu olay sonrasında seans kırmızı bayrakla durdurulurken, seans yeniden başladığında hava şartları daha kötü olunca kimse derecesini iyileştiremedi ve Russell soruna rağmen 3. sırada kalmayı başardı.

Pist dışına çıktığında ne düşündüğünün sorulması üzerine Russell, "Aklımdan, gerçekten kötü bir şekilde başımın ağrıyacağı geçiyordu. Kafam sağa sola sert bir şekilde vurduğu için kokpitteki kafalığı kırdım. Oldukça kötü bir deneyimdi."

"Ardından arka tarafı kaybettim ve çakıla oturdum. 360 derece dönmek istedim ancak arka taraf çakıla oturdu. Muhtemelen aldığım en mantıklı kararlardan birisi değildi. Ancak sonuç olarak ilk turun önemli olacağını biliyorduk." dedi.

Russell, sıralamaların son bölümünde yağmurun şartları göründüğünden daha zorlaştırdığını, bu yüzden araçtan maksimumu almanın kolay olmadığını söyledi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, "Karışık duygulara sahibim çünkü açıkçası sıralamalarda en hızlı araçlardan birisine sahiptik ve eşsiz bir deneyimdi."

"Turlar ilerledikçe, yağmurun şiddeti artıyordu. Son viraja geldiğimde, bir önceki turdan çok daha ıslak oluyordu. Bu yüzden gerçekten çok tedbirli olmak zorundaydık."

"Ancak Kevin ve Haas'a büyük tebrikler. Formula 1 böyle ve spor bunun için var. Bu tür çılgın sonuçlar olmalı. Ancak bizim için üçüncülük, Sprint'e başlamak için iyi bir yer." dedi.