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Formula 1 / Son dakika

Spa-Francorchamps'ın restorasyonuna 80 milyon Euro harcanacak

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Çeviren: Efe Kahya, Editör

2022'de motosiklet yarışlarına da ev sahipliği yapacak olan Belçika'da bulunan efsane pist Spa-Francorchamps'ın, yeni tribünleri ve çakıl havuzu alanlarını içerisinde barındıran restorasyon projesinde 80 milyon Euro harcanacak.

Geçen sene yaptıkları açıklamada Spa yönetimi, 2022'de motosiklet yarışlarının piste geri döneceğini söylemişlerdi. EWC Spa 24 Saat dayanıklılık yarışının da potansiyel bir MotoGP anlaşmasına kapı açması bekleniyor. 

Spa'nın, gerekli olan FIM C Sınıf lisansını elde etmesi için pistin kaçış alanlarının yeniden gözden geçirilmesi ve beş ana viraja çakıl havuzu eklenmesi gerekiyordu. Bu virajlar ise La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes ve Stavelot. 

Bu kaçış alanlarının bir kısmı ise genişletildi. 

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Yeni kaçış alanları ve yeni seyirci tesisleri, 80 milyon Euro harcanacak olan ve 10 sene sürecek olan restorasyon projesinin bir parçası olarak yer alıyor.  

Raidillon'un yanına yapılacak olan yeni tribünler ve VIP izleme alanları ile beraber toplam koltuk sayısının 13.000 olması ve şimdiki koltuk kapasitesinin iki katına çıkması bekleniyor. 

Açıklamalarda bulunan Spa-Francorchamps CEO'su Nathalie Maillet şunları söyledi: "Önümüzdeki 10 yılda yapılacak bu yatırımlarla beraber insanlara, hayallerin gerçekleşebileceğini gösteriyoruz. Bu inanılmaz dayanıklılık yarışının pistimize gelmesiyle beraber, 'Project Moto' adlı projemizin ilk hedefine ulaşıyoruz."

Pistin açıklamalarında ise şunlar söylendi: "Pistimizin, organizasyonların kapalı kapılar arasında gerçekleşmesi ile beraber bu duyuruyu yapması, daha da önemli bir hâl yaratıyor."

"Yarışmak, Spa-Francorchamps'ın DNA'sında var, ancak taraftarlar olmayınca aynı hissi almak zor. Bu proje, izleyiciler için de büyük gelişimler yaratacak."

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Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
4/9

Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps renovation project

Spa-Francorchamps renovation project
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Fotoğraf: Circuit Spa-Francorchamps

80 milyon Euro'luk projenin 21 milyonluk payı pistin kendisi tarafından sağlanırken, 29.5 milyon Euro banka kredisi kullanılacak ve kalan 29.5 milyon Euro ise, Formula 1 Belçika Grand Prix'sine de yatırım yapan Valon hükumetinin yatırım şirketi olan Sogepa'ya ait. 

Çakıl alanlarının pistin bazı önemli virajlarına geri dönüyor olması, F1 ve Spa 24 Saat gibi diğer araç yarışlarını da etkileyecek, ki Spa'nın asfalt kaçış alanları ise pist limitleri üzerindeki etkisi tartışmalara neden olmuştu. 

Pistin 7.004 km'lik pist düzeni ise değişim geçirmeyecek.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Other bike , Formula 1 , MotoGP , WEC
Editör Filip Cleeren

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