Caesar's Entertainment, 5 milyon dolarlık F1 paketini duyurdu!
Las Vegas'ın en ünlü otellerinden Caesar's Palace, 5 milyon dolarlık İmparator Paketi'ni tanıtarak özel paket furyasını hız kesmeden sürdürdü.
Gelecek sezon 40 yıllık bir aranın ardından Las Vegas'a dönecek olan F1, 1981-1982 sezonlarında Caesar's Palace otoparkında yapılan iki yarışın aksine bu kez bir cadde yarışı düzenliyor -bu, F1 araçlarının dünyaca ünlü Las Vegas Strip'te boy göstereceği anlamına geliyor!
Sporun ABD genelinde popülaritesinin hızla arttığı bir dönemde takvime giren Las Vegas, Miami ve Austin'in ardından takvimdeki üçüncü ABD yarışı olacak.
Parti atmosferi ve abartılı gece hayatıyla bilinen Las Vegas pahalı bir şehir, dolayısıyla biletlerin pahalı olacağı tahmin ediliyordu -öyle ki, birçok otel şimdiden oldukça görkemli hafta sonu paketlerini satışa sunmaya başladı bile!
Ancak 5 milyon dolar gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulan "İmparator Paketi" çıtayı yükseltiyor ve bilet sahibine yarış hafta sonu için "türünün tek örneği" bir deneyim sunuyor.
Paket, her şey dahil yiyecek ve içecek, pit yoluna erişim ve tam 12 Paddock Club bileti içermekte. Bunun yanı sıra paketi satın alan müşterilere Nobu Sky Villa'da Şef Nobu Matsuhisa tarafından 12 kişilik özel bir akşam yemeği verilecek.
Son olarak müşteriler hafta sonu boyunca kişisel bir şoför ve Rolls-Royce'un yanı sıra spa hizmetlerine erişim ve tüm Caesar's Entertainment tesislerindeki deneyimleri koordine edecek bir mihmandar gibi imkanlara da sahip olacaklar.
Pahalı bilet ve özel paket furyasının nerede son bulacağı merak konusu, ancak çıta bir hayli yükselmiş vaziyette.
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