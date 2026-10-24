Formula 1 Amerika GP

Cadillac’tan Ocon sorusuna kaçamak cevap: “Çoğu kişi bizimle iletişime geçti”

Cadillac takımında Bottas’ın geleceği belirsizliğini korurken, takım patronu Budkowski’nin üstü kapalı açıklamaları söylentileri daha da alevlendirdi.

Stuart Codling

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 15:40

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ABD Grand Prix hafta sonu, doğal olarak gözlerin spordaki iki Amerikan takımına çevrilmesine neden olurken Cadillac tarafında 2027 ve sonrası için kadro belirsizliği devam ediyor. Takımın tecrübeli ismi Sergio Perez ile Valtteri Bottas’ın sözleşmelerinde ikinci yıl seçeneği bulunsa da, iki pilot arasındaki performans farkı Bottas’ın takımdaki geleceğinin aylardır sorgulanmasına yol açıyor.

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Austin’deki FIA basın toplantısında Perez’in form grafiği ve boşta olan Esteban Ocon ile yedek pilotluk görüşmesi yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya yanıt veren Cadillac takım patronu Marcin Budkowski, net konuşmaktan kaçındı.

Perez’in takımı sürekli motive ettiğini vurgulayan Budkowski, kadroya ilişkin kararları basının önünde açıklamayacağını belirterek şunları söyledi: "Checo için şunu söyleyebilirim ki, kesinlikle emekliliğe yakın bir pilot gibi davranmıyor ya da öyle sürmüyor.”

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Direksiyon başında sınırları inanılmaz zorluyor. Garajın arkasında, toplantı odalarında ve pist dışında da takımı geliştirmemiz için beni ve mühendisleri sürekli arayıp mesaj atarak zorluyor. Galibiyete inanılmaz derecede aç ve motive. Bunu görmek gerçekten çok güzel.”

“İki farklı karaktere sahip pilotumuz var; biri daha sıcakkanlı, diğeri ise daha soğukkanlı diyebiliriz. İkisi de takımı kendi tarzlarıyla ileriye taşıyor.”

“Checo’nun kaskını takıp araca binerken sergilediği vücut dili tam anlamıyla savaşa hazır olduğunu gösteriyor. İnanılmaz bir konsantrasyonu var.”

“Esteban Ocon sorusuna gelince... Bir takım patronu olarak, pazardaki her pilottan veya menajerinden telefon veya mesaj alırsınız.”

“Koltuk arayışında olan hemen hemen herkes bizimle iletişime geçti. Kimlerin aradığını söylemeyeceğim ancak tahmin edeceğiniz üzere kadromuzla ilgili bir açıklamayı yapacağım son yer burasıdır."

Perez ile Ocon’un geçmişte aynı takımda yaşadıkları gerilimler nedeniyle Ocon’un Cadillac’a transferi pek olası görünmezken, Fransız pilotun Aston Martin’in üçüncü pilotu olabileceği düşünülüyor.

Esteban Ocon, Haas F1

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Diğer yandan Cadillac yönetiminin en kısa sürede koltuklardan birine Amerikan bir isim getirmek istediği biliniyor. COTA’da ilk antrenman seansına çıkan Colton Herta, Süper Lisans puanı sınırında yer alsa da takımın radarındaki en güçlü isimlerden biri. Budkowski de takımın bu Amerikan pilot vizyonunu gizlemiyor: "Amerikan bir takımda Amerikan bir ismin olması elbette harika olur.”

“Ancak doğru zaman ve doğru pilot olması gerekiyor. Colton ile bu konu üzerinde çalışıyoruz.”

“Ayrıca alt serilerden yükselen çok heyecan verici Amerikan yetenekler var. F3'ü kazanan Ugo Ugochukwu ve önümüzdeki yıl F3'e adım atacak Sebastian Wheldon gibi isimler geliyor.”

“Burada büyük bir potansiyel var ve kesinlikle tüm seçenekleri değerlendireceğiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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