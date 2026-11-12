Son dakika
Formula 1 Sao Paulo GP
Cadillac’ta Bottas’ın koltuğu tehlikede: İki isim öne çıkıyor
Cadillac’in 2027 pilot kadrosundaki ikinci koltuk henüz netleşmedi. Valtteri Bottas gelecek sezon için sözleşmesi bulunduğunu belirtse de TWG, Amerikalı Colton Herta’yı tercih ediyor. General Motors cephesinde ise Bottas’ın takımda kalmasına daha sıcak bakılıyor. Bu denklemde Frederik Vesti’nin adaylığı da giderek güçleniyor.
Kemal Şengül Roberto Chinchero
Yayın tarihi: 12 Kas 2026 10:52
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Cadillac’ın 2027 sezonunda Valtteri Bottas ile devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Fin pilot, gelecek sezon için geçerli sözleşmesi olduğunu vurgulamaya devam etse de Sergio Perez’in Meksika Grand Prix’si öncesinde doğrulanan sözleşmesinin ardından Bottas için benzer bir açıklama yapılmadı.
Bu durum, 37 yaşındaki pilotun Cadillac’taki geleceği hakkında soru işaretlerini artırıyor.
Motorsport.com İtalya’dan Roberto Chinchero’nun haberine göre karar süreci, yalnızca pist üzerindeki performans değerlendirmesinden ibaret değil. Cadillac projesinde General Motors ve TWG farklı yönetim katmanları ve önceliklerle yer alıyor. İkinci pilotun kim olacağı da bu iki tarafın ortak bir karara varmasını gerektiriyor.
Valtteri Bottas, incidente Cadillac Racing
Foto di: Chris Graythen / Getty Images
TWG, Colton Herta’yı istiyor
TWG cephesinin öncelikli tercihi Colton Herta. Amerikalı pilotun Cadillac kadrosuna katılması, ABD merkezli bir takım olarak kimliğini öne çıkaran organizasyonun stratejisiyle de örtüşüyor.
Herta, Interlagos'ta gerekli şartları tamamlayarak FIA Süper Lisansı için gereken puan kriterlerini karşıladı. Böylece Formula 1'e geçişinin önündeki en önemli resmî engellerden biri ortadan kalktı.
Cadillac, Herta'nın Formula 1'e hazırlanması için daha önce antrenman seanslarında piste çıkmasını sağlayarak deneyim kazanmasına da yardımcı olmuştu.
Ancak General Motors tarafının yaklaşımı farklı. Şirketin, teknik projenin devamlılığını sağlamak adına Bottas ile en az bir sezon daha devam edilmesini tercih ettiği belirtiliyor.
Fin pilot, Cadillac'ın Formula 1'e yeni katılan bir takım olarak karşılaşacağı zorlukları bilerek bu projeye dahil olmuş ve on yılı aşkın Formula 1 deneyimini organizasyonun gelişimine aktarmayı kabul etmişti. Aracın geliştirilmesinin öncelik taşıdığı bu dönemde Bottas'ın tecrübesi önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Colton Herta
Foto di: Kym Illman / Getty Images
Frederik Vesti sürpriz aday olarak öne çıkıyor
İkinci koltuk yarışındaki en dikkat çekici gelişme ise Frederik Vesti'nin adaylığının güçlenmesi.
Mercedes'in yedek pilotu olan 24 yaşındaki Danimarkalı sürücü, 2025'ten bu yana IMSA serisinde Action Express Racing ile mücadele ediyor. Bu takım, Cadillac V-Series.R ile GTP sınıfında yarışıyor.
Vesti'nin bu programdaki çalışmaları, General Motors'un motor sporları organizasyonuyla doğrudan temas kurmasını sağladı. Danimarkalı pilotun performansına ilişkin geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğu belirtiliyor.
Özellikle General Motors Motor Sporları Programları Başkan Yardımcısı Eric Warren'dan gelen değerlendirmelerin, Vesti'nin şirket içerisindeki konumunu güçlendirdiği aktarılıyor. Dolayısıyla Vesti yalnızca Bottas ve Herta'ya alternatif olarak gündeme gelen bir isim değil; Cadillac'in kendi yarış programlarında yakından tanıdığı ve performansını değerlendirme fırsatı bulduğu bir pilot.
Vesti'nin Formula 1 açısından da dikkat çekici bir özgeçmişi bulunuyor. 2023 Formula 2 sezonunu şampiyona ikincisi olarak tamamlayan Danimarkalı, Mercedes bünyesinde yedek pilotluk görevini sürdürürken Formula 1 araçlarının geliştirme çalışmalarında da yer aldı.
IMSA deneyimi ise ona farklı bir yarış disiplini kazandırdı. Dayanıklılık yarışlarında mühendislerle çalışma, uzun yarışları yönetme ve farklı koşullara uyum sağlama gibi konularda tecrübe kazandı.
Frederik Vesti, Reserve Driver, Mercedes
Foto di: Jayce Illman / Getty Images
Cadillac'in önünde üç farklı seçenek var
Cadillac'in ikinci pilot tercihi, takımın gelecek sezonki yaklaşımını da ortaya koyacak.
- Valtteri Bottas: Formula 1 tecrübesi, teknik geri bildirim yeteneği ve takımın gelişim sürecine sağlayabileceği devamlılık.
- Colton Herta: TWG'nin desteği, Amerikan pilot kimliği ve Formula 1'e geçiş için gerekli Süper Lisans şartlarını tamamlaması.
- Frederik Vesti: Mercedes deneyimi, Formula 2 ikinciliği ve General Motors'un IMSA programındaki olumlu referansları.
Öte yandan Bottas, Brezilya Grand Prix'sinde geleceğine ilişkin kararların yönetim kurulu tarafından onaylanması gerektiğini belirtmiş ve sözleşmesindeki durumun değiştiğine dair kendisine herhangi bir bilgi ulaşmadığını söylemişti.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Ayrıca şunu da okuyun:
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber George Russell, kendi karting akademisini kurdu!
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Massa’dan Ferrari’ye tavsiye: “Eski kurallara geri dönmeliler”
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
30 dk
Massa’dan Ferrari’ye tavsiye: “Eski kurallara geri dönmeliler”
Hamilton’ın Brezilya’daki motor değişiminin nedeni ortaya çıktı
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
18 s
Hamilton’ın Brezilya’daki motor değişiminin nedeni ortaya çıktı
Mercedes, şampiyonluk sonrası Antonelli'nin maaşını artıracak
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 g
Mercedes, şampiyonluk sonrası Antonelli'nin maaşını artıracak
Daha fazlası
Valtteri Bottas
Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
10 g
Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı
Cadillac, Madring'de Williams'tan daha mı hızlıydı?
Formula 1
Formula 1
Madrid GP
1 ay
Cadillac, Madring'de Williams'tan daha mı hızlıydı?
Vettel, Race Of Champions'ın Yeni Zelanda'daki ilk yarışında mücadele edecek
GENEL
GENEL 1 ay
Vettel, Race Of Champions'ın Yeni Zelanda'daki ilk yarışında mücadele edecek
Daha fazlası
Cadillac
Perez: "Kariyerimi Cadillac ile zirvede tamamlamak istiyorum"
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
13 g
Perez: "Kariyerimi Cadillac ile zirvede tamamlamak istiyorum"
İddia: Perez’in menajer ekibi, Williams ile görüştü
Formula 1
Formula 1 3 ay
İddia: Perez’in menajer ekibi, Williams ile görüştü
Bottas: "Antonelli bana bir akşam yemeği ısmarlayabilir!"
Formula 1
Formula 1
Belçika GP
3 ay
Bottas: "Antonelli bana bir akşam yemeği ısmarlayabilir!"
Son Haberler
Cadillac’ta Bottas’ın koltuğu tehlikede: İki isim öne çıkıyor
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
2 dk
Cadillac’ta Bottas’ın koltuğu tehlikede: İki isim öne çıkıyor
George Russell, kendi karting akademisini kurdu!
Formula 1
F1 Formula 1 24 dk
George Russell, kendi karting akademisini kurdu!
Massa’dan Ferrari’ye tavsiye: “Eski kurallara geri dönmeliler”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
30 dk
Massa’dan Ferrari’ye tavsiye: “Eski kurallara geri dönmeliler”
Hamilton’dan Gazze mesajı: "Hiçbir insana, hayatı daha değersizmiş gibi davranılmamalı"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
59 dk
Hamilton’dan Gazze mesajı: "Hiçbir insana, hayatı daha değersizmiş gibi davranılmamalı"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol