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Cadillac’ta Bottas’ın koltuğu tehlikede: İki isim öne çıkıyor

Cadillac’in 2027 pilot kadrosundaki ikinci koltuk henüz netleşmedi. Valtteri Bottas gelecek sezon için sözleşmesi bulunduğunu belirtse de TWG, Amerikalı Colton Herta’yı tercih ediyor. General Motors cephesinde ise Bottas’ın takımda kalmasına daha sıcak bakılıyor. Bu denklemde Frederik Vesti’nin adaylığı da giderek güçleniyor.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 10:52

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Cadillac’ın 2027 sezonunda Valtteri Bottas ile devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Fin pilot, gelecek sezon için geçerli sözleşmesi olduğunu vurgulamaya devam etse de Sergio Perez’in Meksika Grand Prix’si öncesinde doğrulanan sözleşmesinin ardından Bottas için benzer bir açıklama yapılmadı.

Bu durum, 37 yaşındaki pilotun Cadillac’taki geleceği hakkında soru işaretlerini artırıyor.

Motorsport.com İtalya’dan Roberto Chinchero’nun haberine göre karar süreci, yalnızca pist üzerindeki performans değerlendirmesinden ibaret değil. Cadillac projesinde General Motors ve TWG farklı yönetim katmanları ve önceliklerle yer alıyor. İkinci pilotun kim olacağı da bu iki tarafın ortak bir karara varmasını gerektiriyor.

Valtteri Bottas, incidente Cadillac Racing

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

TWG, Colton Herta’yı istiyor

TWG cephesinin öncelikli tercihi Colton Herta. Amerikalı pilotun Cadillac kadrosuna katılması, ABD merkezli bir takım olarak kimliğini öne çıkaran organizasyonun stratejisiyle de örtüşüyor.

Herta, Interlagos'ta gerekli şartları tamamlayarak FIA Süper Lisansı için gereken puan kriterlerini karşıladı. Böylece Formula 1'e geçişinin önündeki en önemli resmî engellerden biri ortadan kalktı.

Cadillac, Herta'nın Formula 1'e hazırlanması için daha önce antrenman seanslarında piste çıkmasını sağlayarak deneyim kazanmasına da yardımcı olmuştu.

Ancak General Motors tarafının yaklaşımı farklı. Şirketin, teknik projenin devamlılığını sağlamak adına Bottas ile en az bir sezon daha devam edilmesini tercih ettiği belirtiliyor.

Fin pilot, Cadillac'ın Formula 1'e yeni katılan bir takım olarak karşılaşacağı zorlukları bilerek bu projeye dahil olmuş ve on yılı aşkın Formula 1 deneyimini organizasyonun gelişimine aktarmayı kabul etmişti. Aracın geliştirilmesinin öncelik taşıdığı bu dönemde Bottas'ın tecrübesi önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Colton Herta

Foto di: Kym Illman / Getty Images

Frederik Vesti sürpriz aday olarak öne çıkıyor

İkinci koltuk yarışındaki en dikkat çekici gelişme ise Frederik Vesti'nin adaylığının güçlenmesi.

Mercedes'in yedek pilotu olan 24 yaşındaki Danimarkalı sürücü, 2025'ten bu yana IMSA serisinde Action Express Racing ile mücadele ediyor. Bu takım, Cadillac V-Series.R ile GTP sınıfında yarışıyor.

Vesti'nin bu programdaki çalışmaları, General Motors'un motor sporları organizasyonuyla doğrudan temas kurmasını sağladı. Danimarkalı pilotun performansına ilişkin geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğu belirtiliyor.

Özellikle General Motors Motor Sporları Programları Başkan Yardımcısı Eric Warren'dan gelen değerlendirmelerin, Vesti'nin şirket içerisindeki konumunu güçlendirdiği aktarılıyor. Dolayısıyla Vesti yalnızca Bottas ve Herta'ya alternatif olarak gündeme gelen bir isim değil; Cadillac'in kendi yarış programlarında yakından tanıdığı ve performansını değerlendirme fırsatı bulduğu bir pilot.

Vesti'nin Formula 1 açısından da dikkat çekici bir özgeçmişi bulunuyor. 2023 Formula 2 sezonunu şampiyona ikincisi olarak tamamlayan Danimarkalı, Mercedes bünyesinde yedek pilotluk görevini sürdürürken Formula 1 araçlarının geliştirme çalışmalarında da yer aldı.

IMSA deneyimi ise ona farklı bir yarış disiplini kazandırdı. Dayanıklılık yarışlarında mühendislerle çalışma, uzun yarışları yönetme ve farklı koşullara uyum sağlama gibi konularda tecrübe kazandı.

Frederik Vesti, Reserve Driver, Mercedes

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Cadillac'in önünde üç farklı seçenek var

Cadillac'in ikinci pilot tercihi, takımın gelecek sezonki yaklaşımını da ortaya koyacak.

Valtteri Bottas: Formula 1 tecrübesi, teknik geri bildirim yeteneği ve takımın gelişim sürecine sağlayabileceği devamlılık.

Colton Herta: TWG'nin desteği, Amerikan pilot kimliği ve Formula 1'e geçiş için gerekli Süper Lisans şartlarını tamamlaması.

Frederik Vesti: Mercedes deneyimi, Formula 2 ikinciliği ve General Motors'un IMSA programındaki olumlu referansları.

Öte yandan Bottas, Brezilya Grand Prix'sinde geleceğine ilişkin kararların yönetim kurulu tarafından onaylanması gerektiğini belirtmiş ve sözleşmesindeki durumun değiştiğine dair kendisine herhangi bir bilgi ulaşmadığını söylemişti.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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