Formula 1 Amerika GP
Cadillac, Perez'in 300. F1 startına özel Escalade-V modelini tanıttı
Cadillac, Formula 1 pilotu Sergio Perez’in adına hazırlanan 682 beygir gücündeki Escalade-V’nin özel versiyonunu tanıttı. Meksika'da satışa sunulan modelden yalnızca 11 adet üretilecek.
Alex Harrington Zeynep Taş
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 14:20
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Outside the Paddock
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Escalade-V Checo Perez Edition adı verilen SUV, Meksika genelindeki bayilerde yaklaşık 222.500 dolar fiyatla (yaklaşık 11 milyon TL) satışa sunuldu.
Beklendiği üzere değişikliklerin büyük bölümü görsel tasarımla sınırlı. Escalade ve V-Series logoları siyah renkte sunulurken Cadillac logosu, MAC-26 F1 aracının renklerini yansıtan tek renkli bir tasarıma sahip. Ön ızgara ve kapı kolları aydınlatılırken kaputun altında karbon fiber motor kapağı bulunuyor.
Modelde ayrıca 24 inçlik Saten Grafit jantlar kullanılıyor.
Aracın iç tasarımına da küçük dokunuşlar yapılmış durumda. Spor pedallar ve iç kaplama detayları, takımın tek renkli tasarım anlayışına uygun şekilde düzenlenmiş. B sütununda ve orta konsolda bulunan numaralı plakalar, üretilen 11 araçtan hangisinin satın alındığını gösteriyor. Perez’in imzası da bu numaraların yanında yer alıyor.
Performans tarafında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Escalade-V Checo Perez Edition, 6,2 litrelik süperşarjlı V8 motoruyla 682 beygir güç üretiyor.
Güç, 10 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe birden aktarılıyor. SUV, saatte 60 mil (yaklaşık 97 km/s) hıza 4,4 saniyede ulaşıyor.
Özel versiyonun tanıtımı, Perez’in kendi ülkesi Meksika’da yarışacağı Meksika Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirildi.
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