Formula 1 Las Vegas GP

Cadillac, motor planını erteledi: 2029 sonuna kadar Ferrari'nin müşterisi olmaya devam edecek

CEO Dan Towriss, 2030'da V8 motorlara geçilmesi yönündeki prensip anlaşmasının ardından Cadillac'ın 2029 sonuna kadar Ferrari müşteri takımı olarak kalacağını açıkladı.

Ronald Vording Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 16:00

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Cadillac, kendi geliştirdiği Formula 1 güç ünitesini piste çıkarma planını bir yıl erteleyerek 2030'a çekti. Amerikalı ekibin ilk hedefi, mevcut motor kurallarının 2031'e kadar süreceği varsayımıyla 2029 sezonunda General Motors üretimi güç ünitesiyle yarışmaktı. Ancak Las Vegas Grand Prix'si öncesinde takımlar ve üreticiler, elektrik gücünün azaltıldığı 2.1 litrelik turbo V8 motorların 2030'da geri dönmesi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Sadece tek bir sezon kullanılacak mevcut kurallara uygun bir V6 motor geliştirmenin yaratacağı yüksek maliyet nedeniyle strateji değiştiren Cadillac'ın CEO’su Dan Towriss, Las Vegas'ta Motorsport.com’a verdiği demeçte yeni yol haritasını doğruladı: "Evet, 2029 sonuna kadar Ferrari'nin müşteri takımı olarak kalacağız ve Cadillac güç ünitesini 2030 yılında V8 ile devreye alacağız."

Dan Towriss, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Daha sade ve düşük maliyetli olması beklenen V8 dönemine geçişi desteklediklerini vurgulayan Towriss, Kuzey Karolina'nın Charlotte kentindeki yeni motor tesislerinin de bir aydan kısa bir süre içinde açılacağını belirtti: "FIA liderliğinde serinin 2030'da V8 motorlara yönelme konusunda hemfikir olmasından memnuniyet duyuyoruz.”

“Yeni tesisimiz 18 Aralık'ta açılıyor. Spora yeni katılan bir marka olarak bu yönde net bir karar almamız bizim için çok faydalı oldu. Bu gelişmeden heyecan duyuyoruz ve ekibimiz her türlü hazırlığı tamamlamak için çok yoğun bir şekilde çalışıyor."

Tesis faaliyete geçtiğinde 2029 için mevcut V6 motoru tamamlama zorunluluğu kalmayacak olan ekip, eldeki temeli V8 projesine aktaracak: "Gelecekte üzerine inşa edebileceğimiz bir V6 konseptimiz zaten var ve şimdi V8'i geliştirmeye doğru ilerliyoruz.”

“Şu anda süren bazı tasarımlarımız bile var, dolayısıyla takımımızın temelleri, gelecek vizyonumuzla uygun bir şekilde sağlam bir konsept üzerine inşa ediliyor.”

Bu adımla birlikte Cadillac, 2030 yılında ilk kendi güç ünitesini tanıtarak resmi bir fabrika takımına dönüşecek.

Las Vegas GP'den Kareler - Cuma





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda





Las Vegas GP - Cuma günü, fotoğraflarda

Formula 1

38

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