Formula 1 Las Vegas GP
Cadillac, Las Vegas GP için özel renk tasarımını tanıttı
Miami, Austin ve Silverstone'un ardından dördüncü özel tasarımını tanıtan Cadillac, Las Vegas’ın ışıklarından ilham alan yarı saydam görünümüyle piste çıkacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 14:35
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Cadillac, Las Vegas GP özel tasarımı
Amerikan ekibi Cadillac, bu hafta sonu düzenlenecek Las Vegas Grand Prix’sinde kullanacağı tek yarışlık özel renk düzenini paylaştı. Sezon boyunca diğer ev yarışları olan Miami ve Austin'in yanı sıra 4 Temmuz hafta sonuna denk gelen Silverstone'da da özel bir tasarımlarla piste çıkan ekip, böylece 2026 sezonundaki dördüncü özel aracını tanıtmış oldu.
Cadillac, Las Vegas GP tasarımı
Pistin büyük bölümünü oluşturan Las Vegas Bulvarı’nın ışıklarından ilham alınarak hazırlanan tasarım, takımın sıfırdan bir Formula 1 ekibi kurma çabasına saygı duruşu niteliği taşıyor.
Bu yıl Formula 1’e adım atan ve zorlu bir sezon geçiren Cadillac, geride kalan yarışlarda henüz puanla tanışamazken en iyi derecesini Çin Grand Prix’sinde Valtteri Bottas’ın elde ettiği 13'üncülükle yakaladı.
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