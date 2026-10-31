Formula 1 Meksika GP

Cadillac, hesaplama hatası yaptı: Herta'nın süper lisansı hâlâ eksik

Cadillac, Meksika GP'sindeki ilk antrenman seansı öncesinde Colton Herta'nın FIA süper lisansı için yalnızca bir puana ihtiyacı olduğunu açıklamıştı ancak hesaplamanın yanlış olduğu ortaya çıktı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 11:40

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Colton Herta

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Autódromo Hermanos Rodríguez'de ilk antrenman seansına katılmak, Colton Herta'nın Formula 1'de yarışabilmek için gereken 40 süper lisans puanına ulaşmasına yardımcı olacaktı.

Bunun nedeni, bu seanslarda yarış pilotlarının yerine piste çıkan çaylak sürücülerin 100 kilometreyi tamamlamaları hâlinde bir süper lisans puanı kazanmaları. Herta'nın bu nedenle 24 tur tamamlaması gerekiyordu ve Amerikalı sürücü seansı 30 turla bitirdi.

Ancak IndyCar'ın internet sitesinde yapılan bir hata nedeniyle Herta'nın geçen yılki şampiyona sıralamasında altıncı gösterildiği, gerçekte ise sezonu yedinci sırada tamamladığı ortaya çıktı.

Bu yanlış bilgi, Herta'nın kendisine başlangıçta hesaplanandan iki puan daha az kazandırdığı anlamına geliyor. Sonuç olarak FIA, Amerikalı sürücünün hâlâ 39 süper lisans puanında olduğunu doğruladı.

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Böylece Cadillac'ın yaptığı hesaplamanın da yanlış olduğu anlaşıldı. Takım, Meksika'ya gelmeden önce Herta'nın 39 puana sahip olduğunu ve yalnızca bir puana daha ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Gerçekte dokuz IndyCar yarışı galibiyeti bulunan Herta, 2023'te bir, 2024'te Amerikan şampiyonasını ikinci sırada tamamladığında 30 ve geçen yıl dört süper lisans puanı kazandı.

Bu toplam 35 puana, Cadillac adına 2026 sezonunda katıldığı ilk antrenman seanslarından elde ettiği 4 puan eklendi. Herta; Barcelona, Avusturya, ABD ve Meksika'daki antrenman seanslarının ardından gerekli 40 puanın 39'una ulaşmış durumda.

26 yaşındaki sürücünün, 2027 sezonunda Sergio Perez'in yanında Valtteri Bottas'ın koltuğu için adaylar arasında olduğu düşünülüyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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