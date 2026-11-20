Formula 1 Las Vegas GP

Cadillac, Herta’nın geleceğini planlıyor: “Görüşmelerimizi sürdürüyoruz”

2027 sezonunda Valtteri Bottas ve Sergio Pérez ikilisiyle devam edeceğini açıklayan Cadillac'ın takım patronu Marcin Budkowski, Colton Herta ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 14:40

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Colton Herta

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Cadillac, FIA süper lisansını almasına rağmen 2027’de takıma gelmeyen Amerikalı pilot Colton Herta'nın geleceğine dair planlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Sky Sports F1'e konuşan takım patronu Marcin Budkowski, yarış pilotu kadrosunu kesinleştirdikten sonra Herta ile uzun vadeli planları masaya yatırdıklarını ifade etti: "Herta ile görüşüyoruz. Öncelikle yarış pilotlarımızı netleştirmemiz gerekiyordu. Artık bu süreci tamamladık ve yedek pilotluk planının yanı sıra pilotlarımıza yönelik daha uzun vadeli planlara odaklanıyoruz.”

“Dolayısıyla gelecek yıl ve sonraki yıllar için Colton ve menajerlik ekibiyle konuşuyoruz. Bu takımın hedefi, bir noktada araçta Amerikalı bir pilota yer vermek. Bunun için doğru pilot, doğru zamanlama ve doğru kombinasyon gerekiyor."

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Herta'nın çaylak Formula 2 sezonunda Avrupa’daki pistlere ve araçlara uyum sağlamakta zorlandığını kabul eden Budkowski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl F2'de yarışıyor. Zor bir sezon oldu. Muhtemelen herkesin, hatta kendisinin de beklediğinden daha zordu.”

“Bu konuda birçok etken var ve ayrıntılara girmeyeceğim. Sonuç olarak ona altı tane 1. antrenman seansı şansı tanıdık, bunlardan biri dayanıklılık sorunları nedeniyle sekteye uğradı ama beşi geçerli sayıldı diyebiliriz.”

“Bu ona aracı tanımasını sağladı, daha önce yarışmadığı pistlerde deneyim elde etti ve süper lisansını almaya hak kazandı.”

“Kendimize koyduğumuz hedefler var. Araca olan aşinalığı ve süper lisans bakımından yarışmaya hazır, şimdi onunla görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve gelecekte ne gibi adımlar atabileceğimizi değerlendiriyoruz."

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