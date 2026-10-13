Formula 1 Singapur GP

Cadillac, Formula 3 şampiyonunu gözüne kestirdi

Cadillac, bu sezon Formula 3 şampiyonluğunu kazanan Ugo Ugochukwu ile ilgileniyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 12:45

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Ugo Ugochukwu, PREMA Racing

Son çıkan haberlere göre 19 yaşındaki Amerikalı pilot, 2027 yılında takımın yedek pilotu olabilir ve bazı cuma antrenmanlarında piste çıkabilir.

Cadillac, Formula 1'de Amerikalı bir pilota yer vermek istediğini her zaman dile getirdi. Takım, 2026 yılında bu hedef doğrultusunda Colton Herta'ya yöneldi. Ancak Herta, Formula 2'deki ilk sezonunda oldukça zorlanıyor. Görünüşe göre Amerikalı pilot, Formula 1'de yarışabilmek için gerekli olan süper lisansı almaya yetecek puanı toplayamayacak.

Buna karşılık Formula 3 şampiyonu Ugo Ugochukwu, süper lisans için gereken puanları toplamayı başardı.

Ugochukwu daha önce McLaren'ın genç pilot programında yer alıyordu. Ancak taraflar 2025 yılında yollarını ayırdı. Genç pilot, şampiyonluğa ulaştığı 2026 sezonunu herhangi bir Formula 1 takımının desteği olmadan geçirdi.

Söylentilere göre Red Bull da Ugochukwu ile ilgileniyor. Ancak Amerikalı pilotun adresinin Cadillac olma ihtimali daha yüksek görülüyor.

Ugo Ugochukwu, daha önce bir Formula 1 aracını kullanma fırsatı da buldu. Genç pilot, Haziran 2026'da Monza'da düzenlenen TPC testleri kapsamında Alpine A524'ün direksiyonuna geçti.

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- Motorsport.com Ekibi

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