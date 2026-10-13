Formula 1 Singapur GP
Cadillac, Formula 3 şampiyonunu gözüne kestirdi
Cadillac, bu sezon Formula 3 şampiyonluğunu kazanan Ugo Ugochukwu ile ilgileniyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 12:45
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Ugo Ugochukwu, PREMA Racing
Son çıkan haberlere göre 19 yaşındaki Amerikalı pilot, 2027 yılında takımın yedek pilotu olabilir ve bazı cuma antrenmanlarında piste çıkabilir.
Cadillac, Formula 1'de Amerikalı bir pilota yer vermek istediğini her zaman dile getirdi. Takım, 2026 yılında bu hedef doğrultusunda Colton Herta'ya yöneldi. Ancak Herta, Formula 2'deki ilk sezonunda oldukça zorlanıyor. Görünüşe göre Amerikalı pilot, Formula 1'de yarışabilmek için gerekli olan süper lisansı almaya yetecek puanı toplayamayacak.
Buna karşılık Formula 3 şampiyonu Ugo Ugochukwu, süper lisans için gereken puanları toplamayı başardı.
Ugochukwu daha önce McLaren'ın genç pilot programında yer alıyordu. Ancak taraflar 2025 yılında yollarını ayırdı. Genç pilot, şampiyonluğa ulaştığı 2026 sezonunu herhangi bir Formula 1 takımının desteği olmadan geçirdi.
Söylentilere göre Red Bull da Ugochukwu ile ilgileniyor. Ancak Amerikalı pilotun adresinin Cadillac olma ihtimali daha yüksek görülüyor.
Ugo Ugochukwu, daha önce bir Formula 1 aracını kullanma fırsatı da buldu. Genç pilot, Haziran 2026'da Monza'da düzenlenen TPC testleri kapsamında Alpine A524'ün direksiyonuna geçti.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Vasseur: "Şu anda en iyi takımın Red Bull olduğunu düşünmüyorum"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Honda: "Turboyu sorun olduğu için değil, Alonso istediği için değiştirdik"
Formula 1
Formula 1 2 s
Honda: "Turboyu sorun olduğu için değil, Alonso istediği için değiştirdik"
Renault zarar etmesine rağmen F1'den çekilmeyecek
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
3 s
Renault zarar etmesine rağmen F1'den çekilmeyecek
Alonso, Dakar Rallisi'ne katılacağı iddialarına yanıt verdi
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
2 g
Alonso, Dakar Rallisi'ne katılacağı iddialarına yanıt verdi
Son Haberler
Cadillac, Formula 3 şampiyonunu gözüne kestirdi
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
Cadillac, Formula 3 şampiyonunu gözüne kestirdi
Vasseur: "Şu anda en iyi takımın Red Bull olduğunu düşünmüyorum"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
45 dk
Vasseur: "Şu anda en iyi takımın Red Bull olduğunu düşünmüyorum"
TOSFED 9. Mali Genel Kurulu yapıldı
GENEL
Genl GENEL 1 s
TOSFED 9. Mali Genel Kurulu yapıldı
F1'de yine değişiklik gündemde: Katar ve Abu Dabi yarışları iptal edilebilir
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
1 s
F1'de yine değişiklik gündemde: Katar ve Abu Dabi yarışları iptal edilebilir
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol