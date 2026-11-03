Formula 1 Meksika GP

Cadillac F1 satılıyor mu? Takım için 3 milyar dolarlık teklif iddiası

Cadillac’ın Formula 1’deki ilk sezonu tamamlanmadan satışa çıkarılabileceği öne sürüldü. Sportico’nun haberine göre takımın sahibi Mark Walter, Cadillac F1 için en az 3 milyar dolar talep ediyor ve yedi potansiyel alıcıyla ilgileniyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:32

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cadillac F1’in, Formula 1’deki ilk sezonunu tamamlamadan el değiştirebileceği iddia edildi. Amerika merkezli spor iş dünyası yayınlarından Sportico, TWG Global aracılığıyla takımın sahibi olan Mark Walter’ın Cadillac F1’i satışa çıkarmayı değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Walter, takım için en az 3 milyar dolar talep ediyor. İddiaya göre yedi potansiyel alıcı da bu fırsatla ilgileniyor.

Ancak bu iddia, daha önce yapılan açıklamalarla çelişiyor. General Motors temsilcisi Adrian Atkinson, ağustos ayında Hollanda Grand Prix’si sırasında basınla yaptığı görüşmede TWG’nin Cadillac’ı veya TWG Motorsport’un başka bir bölümünü satmayı düşünmediğini söylemişti.

Buna karşın Bloomberg, dün yayımladığı haberde takımın satın alınmasıyla ilgilenen potansiyel alıcıların bulunduğunu bildirdi. General Motors, IndyStar gazetesinin konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. TWG Motorsports ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Cadillac F1’in değeri 3 milyar dolar olabilir mi?

Amerika basınında yer alan değerlendirmelere göre bu iddiaların merkezinde finansal tablo bulunuyor.

TWG ve General Motors’un Cadillac F1 projesine yaptığı toplam yatırımın 1,5 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor. Sportico’ya göre takımın sezon sonunda yaklaşık 400 milyon dolar daha zarar etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, iddia edilen 3 milyar dolarlık satış bedeli Formula 1’in mevcut ekonomik değerleri göz önüne alındığında gerçekçi bulunuyor.

Sportico’nun hesaplamalarına göre Formula 1’de 10 takımın bulunduğu 2025 yılında takımların ortalama değeri 3,42 milyar dolardı. Bu değer, yalnızca 12 ay içerisinde yaklaşık yüzde 48 artış gösterdi.

Cadillac F1’in geleceğine ilişkin iddiaların ardından gözler, bu hafta sonu düzenlenecek Sao Paulo Grand Prix’sine çevrildi. Takım temsilcilerinin Brezilya’da satış söylentileriyle ilgili birçok soruyla karşılaşması bekleniyor.

Şu ana kadar Cadillac F1’in satışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını ve iddiaların doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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