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Formula 1 Avusturya GP

Cadillac, ABD bağımsızlığının 250. yılını Britanya GP'de özel renk düzeniyle kutlayacak

Cadillac, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinde kullanacağı ve ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümüne ithaf edilen özel renk düzenini tanıttı.

Owen Bellwood Zeynep Taş
Düzenlendi:
Cadillac Silverstone Livery

Bu sezon Formula 1'e giriş yapan Cadillac, Silverstone'da alışılmış siyah ağırlıklı renk düzenini bir kenara bırakarak kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan 'Stars and Stripes' (Yıldızlar ve Çizgiler) temalı özel tasarımıyla piste çıkacak. Böylece ekip, kendi ev yarışları için özel tasarımlar hazırlayan McLaren ve Williams'ın izinden gitmiş olacak.

Ancak McLaren ve Williams bu özel tasarımları kendi ev yarışlarını kutlamak amacıyla hazırlarken, Cadillac ise Britanya'da yarışmasına rağmen ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlamayı tercih etti.

Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turları, ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Bu yıl, ABD Kongresi'nin Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul edişinin 250. yılı kutlanırken, Cadillac'ın MAC-26 aracı da hafta sonu boyunca tamamen kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan özel bir tasarımla yarışacak. Güncellenen görünümde ayrıca ön kanat ve motor kapağı üzerinde Amerikan bayrağını simgeleyen yıldızlar ve çizgiler de yer alacak.

Yeni renk düzeni yalnızca Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in araçlarında değil, Silverstone'daki takım garajının tasarımında, pilot kasklarında ve takım kıyafetlerinde de kullanılacak.

Cadillac Formula 1 Team Holdings CEO'su Dan Towriss, konuyla ilgili şunları söyledi: "4 Temmuz hafta sonu, Formula 1'in küresel sahnesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmekten duyduğumuz gururu bir kez daha göstermemiz için önemli bir fırsat."

"Aynı zamanda bunu yeni toplulukların bu sporu keşfetmesini sağlamak ve Formula 1'e duyduğumuz tutkuyu paylaşmak için bir fırsat olarak görmek istiyoruz."

Sergio Perez ise şu değerlendirmede bulundu: "Silverstone zorlu bir hafta sonu olacak gibi görünüyor. Ayrıca yine yüksek sıcaklıkların bizi beklediği anlaşılıyor. Ancak bu takımın doğru yolu bulabilecek deneyime ve dayanıklılığa sahip olduğuna inanıyorum."

"Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım Amerikalı taraftarlarımıza 4 Temmuz'u kutlamak için bir neden daha verebiliriz."

Cadillac, Amerika'nın bağımsızlığının 250. yılını özel bir renk düzeniyle kutlayacak.

Cadillac, Amerika'nın bağımsızlığının 250. yılını özel bir renk düzeniyle kutlayacak.

Fotoğraf: Cadillac F1 Team

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