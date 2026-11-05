Formula 1 Sao Paulo GP
Cadillac, Bottas’ın Meksika'daki kazasını inceledi: Süspansiyon sorunu çözüldü mü?
Cadillac, Valtteri Bottas'ın Meksika GP'sindeki süspansiyon arızasının incelemesini tamamlayarak gerekli düzeltmeleri yaptığını açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 19:20
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Valtteri Bottas, Cadillac Racing crash
Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images
Meksika Grand Prix’sinin 41. turunda 1. viraj girişinde sol ön süspansiyonunun kırılması sonucu 320 km/s üzeri hızla bariyerlere çarpan Valtteri Bottas’ın kazasıyla ilgili Cadillac cephesinden resmî açıklama geldi. Takım patronu Marcin Budkowski, yarış sonrası başlatılan kapsamlı incelemelerin ardından sorunun kaynağının tespit edildiğini ve Interlagos öncesinde gerekli önlemlerin uygulandığını doğruladı.
Bu sezon Kanada'da Sergio Perez'in pite girerken yaşadığı olayın ardından süspansiyon kaynaklı ikinci krizini geride bırakan ekip, Brezilya'da temiz bir hafta sonu geçirmeyi hedefliyor.
Kaza incelemesi, alınan önlemler ve yarış öncesi durum hakkında konuşan Marcin Budkowski, şunları söyledi: "Doğrudan rakiplerimize kıyasla tempomuzun önemli ölçüde iyileştiği, sezonun en rekabetçi yarışını Meksika'da geride bıraktık.”
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
“Yarış sonrası incelemelerimizin ardından Valtteri'nin bir süspansiyon arızası yaşadığı kesinleşti ve bundan sonrası için gerekli önlemleri aldık."
Brezilya öncesi değerlendirmelerde bulunan Bottas ise şu ifadeleri kaydetti: "Meksika'da hafta sonunun zorlu bir şekilde sona ermesinin ardından Interlagos'ta yeniden araca geçmeyi iple çekiyorum.”
“Yükseklik değişimleri ve iyi bir ritim yakalamayı ödüllendiren viraj kombinasyonlarıyla sürüş yapması harika bir pist. Hava durumu burada işleri ilginç kılabilir, bu yüzden adapte olmaya ve önümüze çıkan tüm fırsatları değerlendirmeye hazır olmamız gerekecek.”
“Herkes için yoğun bir üçlü yarış maratonu oldu. Temiz bir hafta sonu geçirmeye ve bu yarış serisini verimli bir şekilde bitirmeye odaklandık."
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