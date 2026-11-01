Formula 1 Meksika GP

Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Meksika GP'de yüksek hızda kaza yapan Valtteri Bottas, sağlık merkezinde yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 22:20

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Yarışın 43. turunda, ilk viraja yüksek hızla yaklaşırken fren yapan Valtteri Bottas'ın aracındaki sol ön süspansiyon kendiliğinden koptu. Bunun sonucunda Cadillac'ın kontrolünü kaybeden Bottas, pist dışına çıktı.

Neyse ki araç bariyerlerine yan veya ön tarafından değil, arka kısmıyla çarptı. Bu durum, Formula 1'de 10 Grand Prix zaferi bulunan sürücünün maruz kaldığı darbenin etkisini bir ölçüde azalttı.

Olayın ardından sağlık görevlileri ve ambulans piste sevk edildi. Bottas ise sağlık kontrolüne götürülmeden önce kendi başına aracından çıkmayı başardı.

Kazanın ardından Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: "Önlem amaçlı gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından Valtteri Bottas taburcu edildi ve durumu iyi."

"Kendisinin TV röportaj alanı ve yazılı basın görüşmeleri de dahil olmak üzere yarış sonrası tüm medya görevlerinden muaf tutulmasına karar verildi."

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- Motorsport.com Ekibi

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