Formula 1 Meksika GP

Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Meksika GP'de yüksek hızda kaza yapan Valtteri Bottas, sağlık merkezinde yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 22:20

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Yarışın 43. turunda, ilk viraja yüksek hızla yaklaşırken fren yapan Valtteri Bottas'ın aracındaki sol ön süspansiyon kendiliğinden koptu. Bunun sonucunda Cadillac'ın kontrolünü kaybeden Bottas, pist dışına çıktı.

Neyse ki araç bariyerlerine yan veya ön tarafından değil, arka kısmıyla çarptı. Bu durum, Formula 1'de 10 Grand Prix zaferi bulunan sürücünün maruz kaldığı darbenin etkisini bir ölçüde azalttı.

Olayın ardından sağlık görevlileri ve ambulans piste sevk edildi. Bottas ise sağlık kontrolüne götürülmeden önce kendi başına aracından çıkmayı başardı.

Kazanın ardından Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: "Önlem amaçlı gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından Valtteri Bottas taburcu edildi ve durumu iyi."

"Kendisinin TV röportaj alanı ve yazılı basın görüşmeleri de dahil olmak üzere yarış sonrası tüm medya görevlerinden muaf tutulmasına karar verildi."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber FIA, Leclerc'e verilen 5 saniye cezanın nedenini açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Bearman: "Ocon ve takım arasındaki olay beni gerçekten strese soktu"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



9 s



Bearman: "Ocon ve takım arasındaki olay beni gerçekten strese soktu"





Hamilton: "Ferrari ile ilk pole'ü almak beni Schumacher'i izlediğim dönemlere götürdü"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



11 s



Hamilton: "Ferrari ile ilk pole'ü almak beni Schumacher'i izlediğim dönemlere götürdü"





Norris: "Aracımız yeterince iyi değil"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



23 s



Norris: "Aracımız yeterince iyi değil"

Daha fazlası

Valtteri Bottas





Cadillac, Madring'de Williams'tan daha mı hızlıydı?



Formula 1



Formula 1



Madrid GP



1 ay



Cadillac, Madring'de Williams'tan daha mı hızlıydı?





Vettel, Race Of Champions'ın Yeni Zelanda'daki ilk yarışında mücadele edecek



GENEL



GENEL 1 ay



Vettel, Race Of Champions'ın Yeni Zelanda'daki ilk yarışında mücadele edecek





Steiner: "Bottas, Cadillac'ta motivasyon sorunu yaşıyor"



Formula 1



Formula 1 2 ay



Steiner: "Bottas, Cadillac'ta motivasyon sorunu yaşıyor"

Son Haberler





Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 dk



Cadillac, Bottas'ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı





FIA, Leclerc'e verilen 5 saniye cezanın nedenini açıkladı



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



43 dk



FIA, Leclerc'e verilen 5 saniye cezanın nedenini açıkladı





Verstappen: "Startlarda o kadar yavaşız ki koşsam daha hızlı olabilirim!"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 s



Verstappen: "Startlarda o kadar yavaşız ki koşsam daha hızlı olabilirim!"





Canlı dereceler: Meksika GP



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 dk



Canlı dereceler: Meksika GP

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol