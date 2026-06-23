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Formula 1 Avusturya GP

Cadillac, Avusturya GP'ye büyük bir güncelleme paketi ile geliyor

Cadillac, Avusturya Grand Prix'sine önemli bir güncelleme paketiyle geleceğini açıklarken, takım patronu Graeme Lowdon yeni parçaların orta grupla aradaki farkı kapatmalarına yardımcı olmasını bekliyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Cadillac Pirelli test

Formula 1'in yeni takımı Cadillac, ilk sezonunda beklendiği gibi gridin arka sıralarında mücadele etse de, MAC-26 üzerinde yapılan sürekli geliştirmeler sayesinde performans açısından istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.

Amerikan ekip daha önce Monako Grand Prix’sinde güncellenmiş arka kanat ve egzoz paketini piste çıkarmış, Barselona'da ise arka kanat ve soğutma sistemine yönelik yeni geliştirmeler kullanmıştı.

İspanya Grand Prix'sinde Sergio Perez, sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı derecenin yalnızca 1.9 saniye gerisinde kalırken, Aston Martin pilotlarını da 1.2 saniye farkla geride bırakmayı başarmıştı.

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Cadillac, Red Bull Ring'de düzenlenecek Avusturya Grand Prix'si öncesinde geliştirme programını sürdürme kararı aldı. Takım patronu Graeme Lowdon, yeni parçaların önemli bir adım oluşturduğunu söyledi.

Lowdon şu ifadeleri kullandı: "Yarışlar artık arka arkaya geliyor. Bu yoğun takvimi yönetirken aynı zamanda performansımızı geliştirmek yılın bu bölümündeki en büyük zorluklardan biri."

"Ancak bu hafta sonuna önemli bir güncelleme paketini getirebildiğimiz için memnunuz."

"Yeni sidepodlar ve yeni taban ile birlikte oldukça kapsamlı bir çalışma yaptık. Bunun bizi orta gruba yaklaştırmasını umuyoruz."

Takım patronu, Red Bull Ring’in zorluklarına da dikkat çekti: “Avusturya'nın ne kadar zorlayıcı olduğunu biliyoruz ancak bu hafta sonu ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum."

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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