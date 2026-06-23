Cadillac, Avusturya GP'ye büyük bir güncelleme paketi ile geliyor
Cadillac, Avusturya Grand Prix'sine önemli bir güncelleme paketiyle geleceğini açıklarken, takım patronu Graeme Lowdon yeni parçaların orta grupla aradaki farkı kapatmalarına yardımcı olmasını bekliyor.
Formula 1'in yeni takımı Cadillac, ilk sezonunda beklendiği gibi gridin arka sıralarında mücadele etse de, MAC-26 üzerinde yapılan sürekli geliştirmeler sayesinde performans açısından istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.
Amerikan ekip daha önce Monako Grand Prix’sinde güncellenmiş arka kanat ve egzoz paketini piste çıkarmış, Barselona'da ise arka kanat ve soğutma sistemine yönelik yeni geliştirmeler kullanmıştı.
İspanya Grand Prix'sinde Sergio Perez, sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı derecenin yalnızca 1.9 saniye gerisinde kalırken, Aston Martin pilotlarını da 1.2 saniye farkla geride bırakmayı başarmıştı.
İzle: F1 Gündem: Red Bull'dan büyük güncelleme, Verstappen ve Russell'ın kontratındaki çıkış maddesi!
Cadillac, Red Bull Ring'de düzenlenecek Avusturya Grand Prix'si öncesinde geliştirme programını sürdürme kararı aldı. Takım patronu Graeme Lowdon, yeni parçaların önemli bir adım oluşturduğunu söyledi.
Lowdon şu ifadeleri kullandı: "Yarışlar artık arka arkaya geliyor. Bu yoğun takvimi yönetirken aynı zamanda performansımızı geliştirmek yılın bu bölümündeki en büyük zorluklardan biri."
"Ancak bu hafta sonuna önemli bir güncelleme paketini getirebildiğimiz için memnunuz."
"Yeni sidepodlar ve yeni taban ile birlikte oldukça kapsamlı bir çalışma yaptık. Bunun bizi orta gruba yaklaştırmasını umuyoruz."
Takım patronu, Red Bull Ring’in zorluklarına da dikkat çekti: “Avusturya'nın ne kadar zorlayıcı olduğunu biliyoruz ancak bu hafta sonu ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum."
Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Perez: "Yaşadığımız sorunun nedenini artık biliyoruz"
Perez: "Elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı"
Cadillac, üst düzey sürüş simülatörü tedarik edecek
Son Haberler
Red Bull, bu yılki en büyük güncellemesini getiriyor
Cadillac, Avusturya GP'ye büyük bir güncelleme paketi ile geliyor
2026 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brundle: "Artık Ferrari'nin takım lideri Hamilton"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar