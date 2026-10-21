Formula 1 Amerika GP
Cadillac, Austin için kovboy temalı özel tasarımını tanıttı
Formula 1'deki ilk ev sahibi yarışına çıkmaya hazırlanan Cadillac, ABD GP için Teksas kovboy kültüründen ilham alan özel bir tasarımla mücadele edecek.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 21 Eki 2026 07:15
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli Cadillac takımı, Austin'de düzenlenecek yarış öncesinde ev sahibi taraftarların karşısına özel bir tasarımla çıkacağını duyurdu. Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in direksiyona geçeceği MAC-26, Teksas’ın köklü kovboy kültürünü yansıtan özel bir renk düzeniyle kaplandı.
Cadillac için büyük önem taşıyan hafta sonunda araç, birinci antrenman seansında Colton Herta'ya emanet edilecek. Sergio Perez'in koltuğuna oturarak bu yılki dördüncü antrenman seansına çıkacak Amerikalı pilot, kendi seyircisi önünde Formula 1 aracının direksiyonuna geçerek unutulmaz bir deneyim yaşayacak.
Cadillac ekibi, özel tasarımını X hesabı üzerinden paylaştığı şu videoyla duyurdu:
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- Motorsport.com Ekibi
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