Formula 1 Amerika GP

Cadillac, Austin için kovboy temalı özel tasarımını tanıttı

Formula 1'deki ilk ev sahibi yarışına çıkmaya hazırlanan Cadillac, ABD GP için Teksas kovboy kültüründen ilham alan özel bir tasarımla mücadele edecek.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 21 Eki 2026 07:15

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Cadillac takımı, Austin'de düzenlenecek yarış öncesinde ev sahibi taraftarların karşısına özel bir tasarımla çıkacağını duyurdu. Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in direksiyona geçeceği MAC-26, Teksas’ın köklü kovboy kültürünü yansıtan özel bir renk düzeniyle kaplandı.

Cadillac için büyük önem taşıyan hafta sonunda araç, birinci antrenman seansında Colton Herta'ya emanet edilecek. Sergio Perez'in koltuğuna oturarak bu yılki dördüncü antrenman seansına çıkacak Amerikalı pilot, kendi seyircisi önünde Formula 1 aracının direksiyonuna geçerek unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Cadillac ekibi, özel tasarımını X hesabı üzerinden paylaştığı şu videoyla duyurdu:

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Horner: "Hamilton, Red Bull'a gelmek için bizimle 'gizli' bir görüşme gerçekleştirmişti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Piastri: “Mercedes’in viraj performansını kıskanarak izliyoruz”



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Piastri: “Mercedes’in viraj performansını kıskanarak izliyoruz”





Hamilton, ‘risksiz’ pist düzenlerini eleştirdi: "Eski günleri özlüyorum"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Hamilton, ‘risksiz’ pist düzenlerini eleştirdi: "Eski günleri özlüyorum"





Russell, son Singapur GP zaferindeki kişisel zorluklara değindi: "Zihnim çok doluydu"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Russell, son Singapur GP zaferindeki kişisel zorluklara değindi: "Zihnim çok doluydu"

Son Haberler





Cadillac, Austin için kovboy temalı özel tasarımını tanıttı



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



2 dk



Cadillac, Austin için kovboy temalı özel tasarımını tanıttı





Horner: "Hamilton, Red Bull'a gelmek için bizimle 'gizli' bir görüşme gerçekleştirmişti"



Formula 1



F1 Formula 1 16 s



Horner: "Hamilton, Red Bull'a gelmek için bizimle 'gizli' bir görüşme gerçekleştirmişti"





FIA, 2027 WRC sportif kurallarını resmen onayladı



WRC



WRC WRC 17 s



FIA, 2027 WRC sportif kurallarını resmen onayladı





Verstappen: "F1, 2027 sprint takvimini gözden geçirmeli"



Formula 1



F1 Formula 1 18 s



Verstappen: "F1, 2027 sprint takvimini gözden geçirmeli"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol