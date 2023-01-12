Cadillac: "Andretti ile F1'e giriş planlarına verilen tepkiden etkilenmiyoruz"

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FIA başkanının F1 gridini genişletmek istediğini açıklamasının ardından, Andretti Global geçtiğimiz hafta Cadillac'ın ana grubu General Motors ile önümüzdeki yıllarda F1 gridine katılmak amacıyla yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ortaklık, General Motors'u Cadillac markası aracılığıyla F1'e taşıyacak ve FIA tarafından başlatılan resmi İlgi Beyanı süreci başlatılana kadar Andretti Cadillac Racing'i oluşturacak.

Ancak bu konuda F1'deki pek çok kişiden gelen tepkiler biraz sessiz kaldı. F1, gridde yer alma konusunda daha az görünür olan diğer taraflarla görüşmelerin devam ettiğini iddia eden bir açıklama yayınladı ve yeni katılımlar için sadece FIA'nın değil, hem kendisinin hem de mevcut takımların onay vermesi gerektiğini hatırlattı.

Cadillac'ın küresel Başkan Yardımcısı Rory Harvey, internette okuduğu yanıtı not etti ve doğrudan bir yanıt vermekten kaçındı; ancak Andretti ve Cadillac'ın 'çok iyi bir teklif' olduğundan emin.

Harvey, "Gereklilikleri karşılayacak ve başarılı olmamızı sağlayacak bir teklif olduğunu düşünmeseydik, bir İlgi Beyanı sunma niyetimizi açıklamakta ileri gitmezdik."

“Bu açıdan bakıldığında, bu süreçte henüz kat etmemiz gereken uzun bir yol var. İlgi Beyanı ve ayrıntılar henüz tam olarak açıklanmadı, dolayısıyla ilk olarak bunun yapılması gerekiyor."

“İlgi Beyanımızı sunmamız ve ardından sürecin nasıl işleyeceğini görmemiz gerekecek." dedi.

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport Photo by: Andreas Beil

FIA henüz resmi olarak grid genişletme sürecine başlamadı; bu süreç titiz bir durum tespiti sürecinden geçmeden önce İlgi Beyanı sürecinin başlatılması gerekiyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti ve Cadillac'ın planlarına gösterilen 'olumsuz tepki' karşısında şaşırdığını ve F1'in; gride katılma konusundaki ilgiyi benimsemesi gerektiğini söyledi.

F1'deki pek çok kişinin, -işbirliğinin parçası olarak takımın başlangıçta mevcut bir güç ünitesi üreticisiyle çalışacağı göz önüne alındığında- GM'nin Cadillac aracılığıyla sahip olacağı gerçek katılım düzeyiyle ilgili endişeleri devam ediyor.

Andretti'nin Renault'dan bir motor tedarik etmesi ve daha sonra bunu Cadillac olarak yeniden adlandırması durumunda bunun gerçek bir üretici taahhüdü olmayacağından korkuluyor.

Harvey, 'yazılan bazı makaleler açısından spekülasyon yapmak' istemediğini, ancak Cadillac'ın bu konuda 'çok heyecanlı' olduğunu söyledi.

Harvey, “Andretti'nin bakış açısından, çok heyecanlı olduklarını biliyorum."

“İlgi Beyanı açısından elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve Formula 1'e getirebileceğimize inandığımız şeyleri gösterebileceğiz." dedi.

Harvey, F1'e girmenin Cadillac için 'büyük bir taahhüt' olacağını da sözlerine ekledi.

Harvey, "Geçen hafta tartıştığımız [Andretti ile] ortaklık, bize performans gösterme becerisini kazandıracak olan şeydir."

“Rekabetçi olmamızı sağlayacak paketi bir araya getirmek için, takımlar genelinde belirli düzeyde beceriye sahip olduğumuza inanıyoruz." şeklinde yorum yaptı.