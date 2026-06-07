BYD, Monako'da F1 ve FIA ile görüşmeler gerçekleştirdi

Formula 1'e ilgi gösteren BYD'nin yaklaşımı, padok içerisindeki kaynaklar tarafından ciddi ve güvenilir olarak değerlendirilse de, bazı üst düzey isimler şirketin henüz herhangi bir motor sporları geçmişi veya deneyimine sahip olmaması nedeniyle bu planın uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri taşıyor.

Bazı kaynaklar BYD'nin ilgisinin daha çok tanıtım amaçlı olabileceğini savunurken, yeni bir takım kurarak Formula 1'e giriş yapabilmesi için gerekli altyapı ve organizasyon açısından bunun yıllar alabileceğini düşünüyor. Diğer görüşler ise şirketin şu anda kapsamlı bir araştırma süreci yürüttüğüne işaret ediyor.

Stella Li, yılın başlarında Çin medyasına verdiği demeçte Formula 1'e olan ilgilerini doğrulamıştı. PlanetF1'e verdiği özel röportajda ise bu ilginin sebeplerini açıkladı.

Li, "Formula 1 tamamen enerjiyle ilgili. İnsanlarla kurduğu duygusal bağ ve sahip olduğu kültür çok etkileyici."

"BYD açısından baktığımızda ise biz bir teknoloji lideriyiz."

"BYD teknolojisinin FIA'ya veya diğer takımlara nasıl yardımcı olabileceğini görmek için her türlü fırsatı araştırıyoruz."

"İkinci hedefimiz ise BYD markasını burada daha da büyütmek. Çalışmalarımızın kapsamı bu." dedi.

BYD'nin iş modeli büyük ölçüde elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine dayanıyor. Bu nedenle FIA'nın gelecekte daha basit ve daha fazla içten yanmalı motor odaklı bir yapıya yönelme isteği ilk bakışta şirketin vizyonuyla çelişiyor gibi görünüyor.

FIA'nın mevcut hibrit V6 motorların ardından daha sade bir V8 motor konseptine geçmeyi değerlendirdiği biliniyor. Bu durumda elektrik desteğinin çok daha sınırlı olması bekleniyor.

Li, bu konuda şunları söyledi: "Henüz hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden şu anda ne yaptıklarını anlamaya çalışıyoruz."

"Ayrıca konu sadece motor değil. İçten yanmalı motor kullanmak isteseniz bile en iyi malzeme teknolojilerine sahip olmanız gerekir ve BYD bu konuda oldukça güçlü."

Daha önce Stella Li'nin Cannes'da eski Red Bull takım patronu ve CEO'su Christian Horner ile de görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya atılmıştı.

Li, Horner hakkında şu ifadeleri kullandı: "Evet, kendisi harika bir insan ve iyi bir dostumdur."

BYD'nin Formula 1'e girişinin birkaç sezon daha gerçekleşmeyebileceği düşünüldüğünde, Horner'ın bu kadar uzun süre bekleyip beklemeyeceği belirsizliğini koruyor.

BYD'nin faaliyet alanı göz önüne alındığında, tamamen elektrikli bir seri olan Formula E daha mantıklı bir seçenek gibi görünse de, şirketin şu anda Formula E'ye katılmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtiliyor.

Li, Formula 1 ve FIA yönetimiyle yapılan görüşmelerin devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi: "Bu görüşmeler ilgi çekici çünkü onlar da geleceği ve teknolojiyi araştırıyorlar. Ayrıca BYD'nin neler yapabildiğinin farkındalar."

"Biz de onların neye ilgi duyduğunu ve BYD ile nasıl birlikte çalışabileceklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu karşılıklı bir ilgi alanı."

Stella Li