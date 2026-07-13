BYD: “F1'e sadece bir aracın yan tarafına logomuzu yapıştırmak için katılmayacağız”

Formula 1'in elektrikli motor teknolojilerine ve sürdürülebilirliğe olan yatırımlarının artmasıyla, küresel otomotiv pazarında hızla büyüyen Çinli üretici BYD'nin adı son aylarda organizasyonla daha sık anılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz nisanda BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Şanghay'da Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ile bir araya geldiklerini ve düzenli temas halinde olduklarını doğrulamıştı.

Formula 1'e adım atmak adına Red Bull-Ford veya Haas-Toyota ortaklıklarına benzer bir teknik iş birliği, sponsorluk veya doğrudan bir takım olarak girme gibi farklı seçenekleri değerlendiren BYD cephesinden, spordaki geleceklerine dair net bir açıklama geldi.

Şirketin özel danışmanı Alfredo Altavilla, BYD'nin Formula 1'e sadece ticari bir marka konumlandırması veya reklam bütçesi yatırımı olarak bakmadığını belirterek, spora katılım için teknolojilerinin spora somut bir katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

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Altavilla, F1’e yönelik olası bir girişimin, tamamen yeni teknik kuralların nasıl şekilleneceğine bağlı olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı: "2030 için planlanan yeni kuralların belirlenme ve tartışma süreçlerine dahil değiliz.”

“Bence Stella Li bu konuda çok netti: Biz Formula 1'i yalnızca teknolojimizin Formula 1'in amaçlarına hizmet edebileceği ölçüde değerlendiririz. Formula 1'e asla sırf bir aracın yan tarafına logomuzu yapıştırmak için katılmayacağız. Bu parayı yatırım olarak değerlendirmenin çok daha iyi yolları var.”

“Eğer Formula 1'de gerçek bir teknoloji ortağı olmanın bir yolunu bulursak, bu durum ilgimizi çekebilir; o zaman bir çözüm üretebiliriz.”

“Ancak bu bizim için temel bir ön şarttır. Bu yüzden öncelikle yeni kuralların nasıl geliştirileceğini hep birlikte görmek istiyoruz."