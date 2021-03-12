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BWT'nin marka elçisi olan Vettel, pembe kask tasarımına geçti

Ekleyen:
, Editör

Geçtiğimiz günlerde BWT’nin marka elçisi olan Sebastian Vettel, bu sene Formula 1’de tamamen yeni, pembe bir kask tasarımıyla yarışacak.

BWT'nin marka elçisi olan Vettel, pembe kask tasarımına geçti

Alman pilot, kariyerinin son yıllarında düzenli olarak; beyaz taban üstünde Alman bayrağının renklerini çizgi olarak üstünde barındıran bir kask tasarımı kullanıyordu.

Fakat yeni takımı Aston Martin için ilk halka açık sürüşüne geçmeden önce Vettel, BWT’yle ilişkisinin bir parçası olarak bu sezon kask tasarımında tamamen yeni bir yaklaşım sergileyeceğini açıkladı.

Pembe renk düzeniyle bilinen Avusturyalı marka, yakın zamanda Aston Martin’le yeni bir sözleşme imzaladı fakat 2020 ve öncesinde olduğu gibi artık aracı tamamen kendi marka rengi olan pembeye boyatamayacak.

Bunun yerine İngiliz yarış yeşili rengine sahip AMR21’in üstünde, BWT’nin ortaklığına işaret etmek adına pembe çizgiler yer alıyor.

Böylelikle BWT de, dünya genelinde plastik şişelerden su içilmesi yerine doğrudan temiz musluk suyu içilebilmesi için görünürlüğünü artırmak adına Vettel’le anlaşarak, Alman pilotun yeni pembe bir kask tasarımıyla yarışmasını sağladı.

Vettel’in pembe kaskının arkasında: “Change the world, sip by sip” (Yudum yudum dünyayı değiştirin) yazısı yer alacak.

Ortaklık hakkında Vettel şunları söyledi: “Gelecek önemli ve dünyamızı çocuklar ve gençler için korumak adına elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerek. Hepimiz bu sorumluluğu paylaşıyoruz ve bir araya gelirsek bir değişim yaratabiliriz.”

“Bir Formula 1 pilotu olarak, bu konuda konuşarak sesimin duyulmasını sağlamamın doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı bakış açısını ve hedefleri taşıdığım, BWT gibi bir ortak bulmuş olmaktan mutluyum. Plastik atık miktarını azaltarak, dünyayı yudum yudum daha güzel bir yer haline getirebiliriz.”

Vettel’in BWT’yle anlaşma yaptığı sırada F1 de, bu sene personeline padokta tek kullanımlık plastik şişe kullanmaması yönünde direktif verdi.

Bu direktif, sporun 2025 itibariyle F1 pistlerinde geri dönüştürülemeyecek ya da tekrar kullanılamayacak herhangi bir şey kullanmama hedefinden doğan bir karar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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