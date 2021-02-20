BWT, Williams'la mı anlaşacak?

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi, Racing Point ile yollarını ayıran BWT'nin Williams'a mı yoksa Haas'a mı sponsor olacağı.

BWT anlaşması oldukça büyük bir önem taşıyor çünkü hem getirisi yüksek bir anlaşma olacak hem de aracın rengi tamamen pembeye dönüşecek. Bundan ötürü F1 dünyası, BWT'nin atacağı adımı merak ediyor.

Motorsport.com, BWT'nin şu anda Williams ve Haas ile görüşme halinde olduğunu biliyor. Ancak görüşmelerle ilgili detaylar hakkında hiçbir bilgi yok.

Başlangıçta BWT'nin Haas'a sponsor olacağını konuşuluyordu.

Ancak RTL, "Edindiğimiz bilgilere göre BWT, Amerikan yarış takımı Haas'a sponsor olmayacak." iddiasında bulundu.

Aynı gün, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi de, BWT'nin başlangıçta Alpine ile görüştüğünü, ancak görüşmelerin ilerlemediğini yazdı.

İddiaya göre Alpine'nin BWT'yi reddetmesinin sebebi, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde aracın pembe renge sahip olacak olmasıydı.

Sonrasında gazetenin muhabiri Lorenzo Pastuglia, "BWT, Williams ile anlaşmaya çok yakın." iddiasını ortaya atarken, Williams ile BWT arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini iddia etti.

Ancak Nicholas Latifi'nin yeni kask tasarımı, bu iddiaların tam aksini işaret ediyor.

BWT'nin Williams'la görüştüğünün ortaya çıkmasından kısa bir süre önce İngiliz ekibin, geleneksel lacivert rengine döneceği iddia edilmişti.

Latifi'nin kask tasarımı da takımın lacivert renge dönüleceğinin, dolayısıyla da BWT anlaşmasının gerçekleşmeyeceğinin bir işareti olabilir.

Ancak Williams'ın BWT ile anlaşması halinde sürücülerin kask tasarımlarını değiştirmesi o kadar da zor bir süreç olmayacak.

Yine de tüm takımın kısa süre içerisinde pembe renge geçiş yapması gerekecek, ki bu da epey vakit alacak bir süreç olabilir.