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Formula 1 / Son dakika

BWT, Racing Point'in isim sponsoru oldu

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BWT, Racing Point'in isim sponsoru oldu
17 Şub 2020 15:10

Racing Point, BWT ile olan ortaklığını genişlettiğini ve şirketin artık takımın isim sponsoru olduğunu açıkladı.

Racing Point, 2017 sezonu öncesinde BWT ile ana sponsorluk anlaşması imzalamış ve bu anlaşma kapsamında üç yıl boyunca araç pembe renklere sahip olmuştu.

Şimdi ise ortaklık daha da genişletildi ve BWT, artık Racing Point'in isim sponsoru olacak.

Buna göre araç pembe renge sahip olmaya devam ettiği gibi, aracın pek çok kısmında ve özellikle motor kapağının üstünde belirgin şekilde BWT logoları yer alacak.

Takımın adı da yeni sezonla birlikte BWT Racing Point F1 Team olacak.

Takım patronu Otmar Szafnauer, "2017 yılından bu yana BWT ile başarılı bir ortaklığa sahibiz ve işbirliğinin dördüncü yılında şirketimizin isim sponsoru haline gelmelerinden memnunuz. Artan işbirliği, şirketin Racing Point ailesine sağladığı sadakati, bağlılığı ve enerjiyi tam olarak yansıtıyor."

"Sezona BWT'nin ülkesi Avusturya'da, Mondsee'de bir lansman yaparak başladığımız için mutluyum."

"Birlikte hem pistte hem de pist dışında pek çok unutulmaz an yaşadık ve 2020'de bunu devam ettirmeyi bekliyoruz." dedi.

Racing Point renk düzeni

Racing Point renk düzeni

Fotoğraf: Racing Point

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