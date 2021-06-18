BWT Avusturya'daki GP'lerin ana sponsoru olacak

Avusturyalı su şirketi 2017'de Racing Point'in isim sponsoru olarak spora giriş yapmıştı ve takım şirketin pembe rengine bürünmüştü.

2020 sezonunun sonuna kadar, Racing Point'le kaldılar ve sonrasında takımın Aston Martin'e dönüşmesiyle ana sponsorluklarını bırakıp, Küresel Ortak oldular. Sebastian Vettel'in kaskı ve yeşil araçtaki küçük detaylarla, BWT'yi hâlâ gridde görebiliyoruz.

Formula 1'in Avusturya'daki yarışlarında ise BWT'yi daha fazla görebileceğiz çünkü yarışların ikisinin de ana sponsoru oldular.

Formula 1'in Ticari Ortaklıklar Yöneticisi Ben Pincus şu açıklamalarda bulundu: ''BWT'nin, Avusturya'daki ikili yarışta ana sponsorumuz olacak olmasından ve spordaki güçlü varlıklarını pekiştireceklerinden dolayı mutluyuz.''

''Hem F1 hem de BWT'nin sürdürülebilirlik hedefleri, tek kullanımlık plastikleri artık kullanmamak yönünde ve ziyaret ettiğimiz topluluklar adına önemli olan sorunları çözmek için uzmanlığımızı kullanacağız. Aynı zamanda pistte heyecanı teşvik etmek için de güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz."

BWT'nin Pazarlama Kurulu Başkanı Lutz Hübner ise, ''BWT'nin, hem Formula 1'in sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası, hem de iki Avusturya Grand Prix'sinin de ana sponsoru olması bir onurdur.''

''Özel ve patentli su arıtma teknolojilerimiz sayesinde, 'Dünyayı yudum yudum değiştirmeye' yardımcı olabiliriz.''

''Plastik atıklar, tek seferlik şişeler, bunların dünya çapında yaptığı ulaşım ve aynı zamanda CO2 emisyonları büyük derecede azaltılmalıdır.''

''BWT'nin Şişesiz Bölgeleri sayesinde, bu konsepti F1 komünitesinde de uyguluyoruz. Birlikte sürdürülebilirlik mücadelesi vermenin yanında, farkındalığı arttırmak için güçlerimizi birleştirecek olmak, BWT ve F1'i iyi bir ikili yapıyor.'' ifadelerini kullandı.