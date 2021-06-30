BWT: "Aston Martin, pembe rengi bırakarak hata etti"

Silverstone merkezli ekip, Racing Point adını taşırken "pembe panterler" veya 2019 aracına benzerliğinden ötürü "pembe Mercedes" olarak adlandırılıyordu. Takım aslında pembe rengine isteyerek geçmedi, bu renge geçmesinin temel sebebi, BWT ile yapılan sponsorluk anlaşmasıydı.

BWT, takımın ana sponsorlarından bir tanesi olduğu için, anlaşma kapsamında takım tamamen pembe renge bürünmüştü. Fakat Aston Martin'in takımı devralmasıyla beraber şirketin geleneksel rengi olan zümrüt yeşiline geçildi. BWT ise daha küçük bir anlaşmayla takımda tutuldu.

Şimdi aracın belli kısımları hariç neredeyse hiç pembe renk kullanılmıyor. Sebastian Vettel şu anda BWT'nin marka elçisi olduğu için pembe bir kask tasarımıyla yarışıyor ve şirketin CEO'su Andreas Weissenbacher bununla yetinmek istiyor.

Weissenbacher, Aston Martin'in zümrüt yeşili rengiyle yarışma isteğini anladığını ancak gelecekte pembe renge geri dönmelerini umduğunu söyledi.

Speedweek'e konuşan Andreas Weissenbacher, "Lawrence Stroll, bu konuda kalbimin kırıldığını biliyor."

"Aston Martin eğer pembe renkte olsaydı, isim sponsoru Cognizant daha da mutlu olurdu çünkü şirketin tanınma değeri çok daha yüksek olurdu."

"İş anlamında bakarsak yapılan şey yanlıştı. Elbette tarihsel anlamda baktığımızda, yeşil renk pek çok anlamda kesinlikle anlaşılabilir bir şey ancak benim için öyle değil. Televizyondan seyrettiğinizde, Aston Martin hiç göze çarpmıyor."

“Pembe renk sadece bizim markamız olmakla kalmadı, aynı zamanda belli bir zarafet de yakaladı.”

“En güzel an benim için Sergio Perez'in zafere ulaştığı 2020 Sakhir yarışıydı. Ayrıca, yarış gününde otelde kahvaltı yaparken, Sergio'ya o gün kazanacağını söylemiştim ve o kazandı!"

“En büyük hayal kırıklığı m ise şimdiye kadar Lawrence'ı Aston Martin'i pembeye çevirmeye ikna edememek oldu. Bencillikle ilgisi yok, tamamen akılcılıkla ilgili. Çünkü pembe bir araç daha fazla öne çıkıyor ve çok daha büyük bir reklam etkisine sahip oluyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images