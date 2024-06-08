Büyük regülasyon değişikliklerinin ardından Newey'in 2026 hakkındaki yorumu tekrar gündemde

Formula 1, 2026'da motorlardan arabalara kadar köklü değişiklikler getirecek.

Motor düzenlemeleri uzun zamandır bilinirken, sporun yöneticileri tarafından perşembe günü arabaların yeni teknik özellikleri açıkladı. Önemli temel noktalar arasında, arabaların daha hafif, daha kısa ve daha dar olması yer alıyor. Araçlar, mevcut minimum ağırlıktan 30 kilogram düşürülerek 768 kg'ye indiriliyor.

Aks mesafesi 200 mm daha kısa olacak, 3600 mm'den 3400 mm'ye indirilecek ve araçlar mevcut boyutlarından 100 mm daha dar olacak. FIA yeni regülasyonlarla daha 'çevik' bir araç yapmayı hedefliyor.

Buna ek olarak, DRS yerine geçiş için elektrikli bir ekstra güç sistemi geliyor, diğer yarış serilerinde kullanılan push-to-pass yöntemine oldukça benzer. Ancak tasarımcılar için belki de en büyük değişiklik, hem ön hem de arka kanatlar için kullanılacak olan aktif aerodinamikler olacak.

Red Bull tasarım efsanesi Newey, daha önce bu değişiklikleri “biraz garip” olarak nitelendirmişti.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

Bu yılın başlarında Autosport'a konuşan Newey, “Şu anda, biraz garip bir dizi düzenleme gibi görünüyor ama onları tamamen göz ardı etmek ve bu yüzden iyi olmayacaklarını söylemek çok erken olur”

“Bir tasarımcı olarak her zaman ilk önce nelerin olabileceğine bakarsınız ve sonra 'iyi mi kötü mü' olduğuna dair bir fikriniz olabilir ama bir noktada bütün bunları görmezden gelip sadece bu zorluğun üstesinden gelmeniz gerekir.” demişti.

Ancak onun bu yorumları daha çok içten yanmalı kısım ile elektrik gücü arasında %50-50 bir denge oluşturacak olan motorlara yönelikti.

Red Bull takım patronu Christian Horner tarafından 'Frankenstein' teknolojisi olarak adlandırılan bu denge hakkında Newey şunları söylemişti:

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Motorlar neredeyse sürekli jeneratör olarak çalışacak, bu nedenle Loews saç tokası virajında motorun çok çalışması alışılmadık olacak."

“Motor düzenlemelerinin, şasi tarafı pek düşünülmeden oluşturulup kabul edildiğini söylemek gerekiyor.”

“Ve bu, onunla çalışmak için bir çözüm bulmaya çalışırken oldukça büyük sorunlar yaratıyor.”

“Ama bence tek iyi yanı, verimliliği teşvik etmesi. Ve bence verimliliği teşvik eden herhangi bir şey, F1'i popülerleştirmek için bir trend kullanmaya çalışmakla uyumlu olmalı.”

Newey, 2025'in ilk çeyreğinde Red Bull'dan ayrılacağını duyurduktan sonra 2026 düzenlemelerini görecek mi henüz belli değil. Ferrari ile olmasına rağmen, şimdilik Newey F1'de devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalıştığını söylüyor.