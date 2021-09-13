Büyük güncellemeyle F1 2021 oyununa Portimao pisti de eklendi

Temmuz ayında F1 2021'in piyasaya sürülmesinin ardından EA Sports ve Codemasters, önümüzdeki aylarda oyuna ücretsiz indirilebilir içerik olarak üç yeni pist getirmeyi planladığını duyurmuşlardı.

İptal edilen yarışların yerine gelen Portimao ve Imola pistlerini, Codemasters tasarım ekibi oyuna dahil etmek için uzun süre çalıştılar.

Nihayetinde; EA Sports ve Codemasters, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Portimao'nun F1 2021'in ilk büyük güncellemesinin bir parçası olarak oyuna ekleneceğini ve oyunculara sunulacağını duyurdu.

Oyuncular, ilk kez resmi bir F1 oyununda Portekiz Grand Prix'sinde yarışma şansına sahip olacaklar.

Portimao’nun yanı sıra 13 Eylül güncellemesinde; 2021 sezonuna göre güncellenmiş araç performans değerleri ve Aston Martin güvenlik aracı da olacak.

Sonraki güncelleme için yapılan planlar da duyuruldu.

Ekim ayında, Imola da pistler listesine katılacak ve F1'in çevrimiçi Esports kısmında uzun zamandır yaşanan problemler de çözülecek.

Kasım ayında yapılacak bir diğer güncellemede ise, Aralık ayında yapılacak olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin pisti olan Cidde Cadde Pisti oyuna eklenecek.

Kasım ayında buna ek olarak F2, 2021 sezonunun araçları ve pilotlarıyla tam sezon güncellemesi almış olacak.

Codemasters Kıdemli Marka Direktörü Paul Jeal, ilk ücretsiz pisti oyunlarına eklemelerinden ve oyuncuları gelecek güncellemeler hakkında bilgilendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oyuncuların 2021 yılı pistleri için ne kadar heyecanlı olduğunu belirten Paul Jeal, Cidde Pistini yarıştan birkaç hafta önce yetişecek olmasından çok memnun olduklarını belirtti.

Bugünkü güncellemeye ek olarak EA Sports ve Codemasters, oyuncuların Xbox ve Playstation mağazalarından ücretsiz edinebileceği F1 2021 Deneme Sürümünü de duyurdular.

Çeviri: Hasan Mert Şanlı