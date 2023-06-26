Kayıt Ol
Önceki / Alonso: "Stroll'ün ihtiyaç duyduğu tek şey tutarlılık" Sonraki / Eddie Jordan: "Max Verstappen'den ölümüne sıkıldım!"
Formula 1 Haberler

Büyük bir yatırım alan Hitech, Formula 1'e giriş başvurusunu tamamladı!

İngiliz yarış takımı Hitech, büyük bir yatırım anlaşması yapmasının ardından 2026 yılında Formula 1 gridine katılmak için başvuruda bulunduğunu resmen doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523, the rest of the field at the start

Şu anda F2, F3 ve F4'te yarışan Silverstone merkezli takım, Pazartesi günü yaptığı açıklama ile -ana şirketi- Hitech Global Holdings Limited'in yüzde 25'lik hissesinin Kazak işadamı Vladimir Kim'e satıldığını duyurdu.

Kim, madencilik, bankacılık ve havacılık sektörleriyle ilgileniyor. Kazakhmys ve KAZ Minerals Group'un bakır cevherinin çıkarılması ve işlenmesi alanındaki çalışmaları, kendisini dünyanın en büyük on bakır üreticisinden birisi yapıyor.

Kim, daha önce boks şampiyonları Gennadiy Golovkin ve Serik Sapiyev gibi önemli Kazak sporculara sponsor olmuştu. Hitech anlaşması uluslararası motor sporlarına ilk girişi olacak.

Anlaşma hakkında konuşan Kim şunları söyledi: "Motor sporlarına uzun süredir kişisel bir ilgim var ve bu kadar çok kategoride başarı elde edip, geleceği için bu kadar iddialı olan bir kuruluşla ortak kurmak mutluluk verici."

"Sporla köklü bir bağımız var; ancak bu bizim motor sporlarına yaptığımız ilk küresel yatırım olacak. Dinamik cazibesi, artan görünürlüğü, işletmeler arası pazarlama fırsatları ve büyük taraftar kitlesi, kişisel ve ticari hedeflerimle örtüşüyor."

Hitech, aynı zamanda 2026 yılında F1 gridinde yer alabilmek için FIA'ya resmi başvuruda bulunduğunu da duyurdu.

Takım, dünyanın en iyi ekipleriyle mücadele edebilmek için gerekli deneyim ve kaynaklara sahip olduğuna inanıyor.

FIA şu anda gride katılmakla ilgilenen bir dizi tarafın tekliflerini değerlendiriyor. Hitech'in yanı sıra, Cadillac ile ortaklık kuran Andretti ve 'Formula Equal' şu anda başvuru yapan takımlardan birkaçı.

Jak Crawford, Hitech GP

Jak Crawford, Hitech GP

Photo by: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar

Alonso: "Stroll'ün ihtiyaç duyduğu tek şey tutarlılık"

Eddie Jordan: "Max Verstappen'den ölümüne sıkıldım!"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor

Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor

Formula 1

Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Formula 1
Kanada GP

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik" Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Pirelli, Bridgestone'a rağmen Formula 1'de kalmakta kararlı

Pirelli, Bridgestone'a rağmen Formula 1'de kalmakta kararlı

Formula 1
Kanada GP

Pirelli, Bridgestone'a rağmen Formula 1'de kalmakta kararlı Pirelli, Bridgestone'a rağmen Formula 1'de kalmakta kararlı

Hitech Racing Daha fazlası
Hitech Racing
Hadjar: "Hedefim, 2024'te F1'e girmek"

Hadjar: "Hedefim, 2024'te F1'e girmek"

Other cars

Hadjar: "Hedefim, 2024'te F1'e girmek" Hadjar: "Hedefim, 2024'te F1'e girmek"

F3 Bahreyn testi 3. gün: Son günü Hadjar lider tamamladı

F3 Bahreyn testi 3. gün: Son günü Hadjar lider tamamladı

FIA F3

F3 Bahreyn testi 3. gün: Son günü Hadjar lider tamamladı F3 Bahreyn testi 3. gün: Son günü Hadjar lider tamamladı

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

FIA F2
Baku

F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı F2 Bakü: Vips arka arkaya ikinci kez kazandı

Son Haberler

Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?

Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?

F1 Formula 1

Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor? Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?

Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"

Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"

F1 Formula 1
Kanada GP

Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri" Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"

Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"

Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak" Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

F1 Formula 1

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor" De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol