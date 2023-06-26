Büyük bir yatırım alan Hitech, Formula 1'e giriş başvurusunu tamamladı!

Şu anda F2, F3 ve F4'te yarışan Silverstone merkezli takım, Pazartesi günü yaptığı açıklama ile -ana şirketi- Hitech Global Holdings Limited'in yüzde 25'lik hissesinin Kazak işadamı Vladimir Kim'e satıldığını duyurdu.

Kim, madencilik, bankacılık ve havacılık sektörleriyle ilgileniyor. Kazakhmys ve KAZ Minerals Group'un bakır cevherinin çıkarılması ve işlenmesi alanındaki çalışmaları, kendisini dünyanın en büyük on bakır üreticisinden birisi yapıyor.

Kim, daha önce boks şampiyonları Gennadiy Golovkin ve Serik Sapiyev gibi önemli Kazak sporculara sponsor olmuştu. Hitech anlaşması uluslararası motor sporlarına ilk girişi olacak.

Anlaşma hakkında konuşan Kim şunları söyledi: "Motor sporlarına uzun süredir kişisel bir ilgim var ve bu kadar çok kategoride başarı elde edip, geleceği için bu kadar iddialı olan bir kuruluşla ortak kurmak mutluluk verici."

"Sporla köklü bir bağımız var; ancak bu bizim motor sporlarına yaptığımız ilk küresel yatırım olacak. Dinamik cazibesi, artan görünürlüğü, işletmeler arası pazarlama fırsatları ve büyük taraftar kitlesi, kişisel ve ticari hedeflerimle örtüşüyor."

Hitech, aynı zamanda 2026 yılında F1 gridinde yer alabilmek için FIA'ya resmi başvuruda bulunduğunu da duyurdu.

Takım, dünyanın en iyi ekipleriyle mücadele edebilmek için gerekli deneyim ve kaynaklara sahip olduğuna inanıyor.

FIA şu anda gride katılmakla ilgilenen bir dizi tarafın tekliflerini değerlendiriyor. Hitech'in yanı sıra, Cadillac ile ortaklık kuran Andretti ve 'Formula Equal' şu anda başvuru yapan takımlardan birkaçı.

Jak Crawford, Hitech GP Photo by: Red Bull Content Pool