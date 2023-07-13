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Buxton'a göre Ricciardo Red Bull'a, Perez ise Aston Martin'e gidebilir

Formula 1 camiasının tanınan yorumcularından Will Buxton'a göre Daniel Ricciardo gelecek sezon Red Bull'a geçebilir ve gridde bir hareketliliğe yol açabilir.

Altay Gök
Ekleyen:
Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing

Sezonun en zayıf isimlerinden Nyck De Vries, hiç puan alamadığı ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya nadiren üstünlük kurabildiği 10 yarışın ardından kısa süre önce koltuğunu kaybetti.

Yerine gelen isimse AlphaTauri gibi gençleri yetiştirmeyi amaçlayan bir takım için şaşırtıcı: Daniel Ricciardo.

Her ne kadar takım "gençlik ve tecrübenin birleşimiyle hareket edeceğini" belirtse de, Ricciardo'nun gelişinin gelecek sezon için ciddi değişimleri tetiklemesi gibi bir olasılık da mevcut.

Sosyal medya üzerinden ihtimalleri değerlendiren Will Buxton, "Daniel için mutlu olsam da yaşananlar Nyck için oldukça sert."

"Önceden de dediğim gibi, bu hamlenin [Sergio] Perez üstündeki baskıyı arttıracağını, diğer yandan da hem Daniel'in performansını, hem de Nyck'ten değerli olduğunu gösteren [Yuki] Tsunoda'nın değerli bir pilota karşı yapabileceklerini göstereceğini düşünüyorum."

"Eğer kendisini Red Bull'da görürsek hiç şaşırmam. Kendisinin ayrılışından beri takım asla güçlü bir kadroya sahip olmadı."

"Bu hamlelerin gridin kalanını nasıl etkilediğini görmek için biraz beyin jimnastiği yapmalıyız."

"[Liam] Lawson'ın AlphaTauri'ye gelmesi 2024 için oldukça makul bir seçenek. Perez ise Aston Martin'e geri dönebilir ve Fernando Alonso ile takım arkadaşı olabilir."

"De Vries'e gelince, o da Mercedes'ten eski meslektaşı James Vowles'u arayarak Williams'a dönmek isteyecektir." dedi.

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