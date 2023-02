Buxton'a göre en hızlı üçüncü takım Aston Martin

Sezon öncesi testleri, araç performansları için net bir belirleyici olmasa da bize grid sıralaması konusunda ufak tüyolar verebiliyor.

Buxton, Bahreyn Uluslararası pistinde gerçekleşen üç günlük testlerin ardından takımlar hakkında yaptığı analizleri Twitter aracılığıyla paylaştı.

Buxton, "Tamam, testlerden sonra ne durumdayız?"

"Kısacası, gerçekten ilginç bir 3 gün oldu, ancak hâlâ pek çok bilinmeyen var."

"Bazı net takım gruplarımız var, ancak bu gruplar içinde kimin nerede yer alacağı ancak yarış hafta sonuna girdiğimizde belli olacak..." dedi.

Will Buxton arrives into the paddock

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images