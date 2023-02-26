Buxton'a göre en hızlı üçüncü takım Aston Martin

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Sezon öncesi testleri, araç performansları için net bir belirleyici olmasa da bize grid sıralaması konusunda ufak tüyolar verebiliyor.

Buxton, Bahreyn Uluslararası pistinde gerçekleşen üç günlük testlerin ardından takımlar hakkında yaptığı analizleri Twitter aracılığıyla paylaştı.

Buxton, "Tamam, testlerden sonra ne durumdayız?"

"Kısacası, gerçekten ilginç bir 3 gün oldu, ancak hâlâ pek çok bilinmeyen var."

"Bazı net takım gruplarımız var, ancak bu gruplar içinde kimin nerede yer alacağı ancak yarış hafta sonuna girdiğimizde belli olacak..." dedi.

Will Buxton arrives into the paddock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Buxton, her takım hakkında şu şekilde yorum yaptı:

Gridin en alt sırası: McLaren ve Williams

"Williams büyük bir adım attı ancak orta grupta yer alması için önünde biraz yol var gibi görünüyor. Yine de çok sayıda tur attılar ve olumlu bir test geçirdiler."

"McLaren tüm takımlar arasında en az turu koştu ve başa çıkılması zor bir araçları vardı. Yıla berbat bir başlangıç yaptılar."

Alt orta grup: AlphaTauri ve Haas

"AlphaTauri, bazı uzmanları hayal kırıklığına uğrattı."

"Haas'a gelince, aracın biraz sert görünmesiyle 2022 kadar umut verici bir başlangıç olmadı."

"Ancak her iki takım için de gelişme potansiyeli var."

Üst orta grup: Alfa Romeo ve Alpine

"Alfa Romeo benim test takımlarımdan biri. Sonlara doğru birkaç sorun yaşadılar ama genel olarak altlarında harika bir araç var gibi görünüyor."

"Alpine tam olarak ne yapacağını göstermedi ancak Bahreyn'de bir güncelleme yaptı bile. Takım kendine çok güveniyor."

Ön sıralar: Ferrari, Aston Martin ve Mercedes

"Ferrari gerçekten iyi görünüyor ancak en büyük endişesi yarış temposu ve lastik aşınması. Yine de genel olarak harika bir paketleri var."

"Aston Martin gerçekten mücadelenin içinde gibi görünüyor. Tek turda iyiler, yarış tempoları mükemmel."

"Mercedes inişli çıkışlı bir test oldu. Ancak öğrenilen çok şey var ve umut verici görünüyorlar."

Lider: Red Bull

"Dünya şampiyonları için oldukça sakin bir test oldu. Kendine güvenen, rahat ve her şeyin üstesinden gelebilecek gibi görünüyorlardı. Göz korkutucular."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Buxton'ın yorumlarına göre, [tamamen yanlış olabileceği uyarısıyla birlikte] 2023 gridindeki takımların performans sıralaması şöyle görünüyor:

1 Red Bull Racing

2 Ferrari

3 Aston Martin

4 Mercedes

5 Alpine

6 Alfa Romeo

7 Haas

8 Alpha Tauri

9 Williams

10 McLaren